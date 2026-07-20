Anuncia Ecatepec inversión histórica y cinco obras para el abasto de agua en la Quinta Zona

Con el objetivo de atender el rezago hídrico que históricamente ha afectado a la Quinta Zona del municipio, el Gobierno de Ecatepec, encabezado por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, puso en marcha cinco acciones estratégicas de infraestructura que beneficiarán de manera directa a 641 mil habitantes de la demarcación.

La estrategia contempla una inversión aproximada de 100 millones de pesos para la construcción de una megaplanta potabilizadora, la edificación de un tanque maestro con capacidad para 10 millones de litros en el cruce de Periférico y avenida Central, además de la incorporación de 20 nuevas pipas para el reparto gratuito en colonias de las zonas altas.

Durante el anuncio de los trabajos, el titular del organismo descentralizado Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Alcantarillado de Ecatepec (Sapase), Francisco Reyes Vázquez, destacó que las intervenciones integrales en la red ya han permitido elevar el suministro del 30 al 85 por ciento en beneficio de 240 mil personas que contaban con amparos desde 2020.

“No damos el servicio nada más a amparados, sino que es para todos los vecinos de Ecatepec”, aseveró el funcionario al detallar que entre los proyectos en ejecución destaca la rehabilitación del Sistema Maestro mediante la tecnología sin zanja CIPP, consistente en el encamisado de casi un kilómetro de tubería de 54 pulgadas en la avenida Cegor para garantizar una vida útil de 60 años y erradicar las fugas en la zona.

A estas obras se sumará la instalación de una línea de derivación de 14 pulgadas conectada al Sistema Cutzamala, la reestructuración de cruceros y el tendido de nuevas líneas de distribución locales. Para financiar estos proyectos, las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a ponerse al corriente en sus contribuciones aprovechando el programa de regularización con descuentos de hasta el 50 por ciento en derechos de agua para uso doméstico y mixto, vigente hasta el próximo 30 de septiembre.

Reyes Vázquez reiteró el compromiso institucional de aplicar de manera transparente los recursos: “Quiero decirles que hoy esos recursos se están invirtiendo peso a peso y se está viendo en las colonias”, concluyó.