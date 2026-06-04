Lluvia golpea con intensidad a varios municipios del Edomex

Varios vehículos quedaron atrapados en el bajo puente del Circuito Exterior Mexiquense, a la altura del municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, luego de una fuerte lluvia registrada la tarde de este jueves, que provocaron también anegaciones en el Periférico, en los municipios de Tlalnepantla y Coacalco.

En Ecatepec, por medio de unidades municipales se brindó apoyo a los peatones para poder llegar a sus hogares, ya que el tránsito se complicó por la inundación en las vialidades.

En Cuautitlán Izcalli, en el puente que comunica con el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de las colonias Mirador Santa Rosa y el TiKal, empezó a llover alrededor de las 16:00 horas, lo que ocasionó que en cuestión de minutos el agua alcanzará hasta el metro de altura, lo que ocasionó que algunos vehículos quedaran atrapados, por lo que incluso los pasajeros de una camioneta en donde el agua alcanzó hasta el parabrisas, tuvieron que subirse al toldo de la unidad.

Foto: Ángeles Velasco | Excélsior

Mientras decenas de automóviles y tráileres quedaron varados al no poder pasar, luego de que la lluvia continuó por varias horas.

Los conductores denunciaron que cada que llueve se anega dicho puente del Circuito Exterior Mexiquense, que comunica con la autopista México Querétaro.

La lluvia también provocó anegaciones en Tlalnepantla, las mayores afectaciones se registran en la avenida Jesús Reyes Heroles y Lago de Guadalupe en dirección a Querétaro.

Foto: Ángeles Velasco | Excélsior

El nivel del agua alcanzó los 30 centímetros, por lo que los vehículos solo podían transitar por un carril, lo que provocó caos vial que alcanzó varios kilómetros de distancia.

Asimismo, en Coacalco se registraron anegaciones en la vía López Portillo, a la altura de la asta bandera, así como en el puente Juan Pablo II y en la zona de Plaza Coacalco.