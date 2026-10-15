Entregan mil tarjetas de apoyo para pasajes de estudiantes universitarios

Con el propósito de que jóvenes de Ecatepec no suspendan sus estudios a nivel superior por falta de recursos económicos, el gobierno municipal los apoyará para cubrir el costo de transporte con el programa “Universitarios en Movimiento por el Bienestar” para escuelas públicas y privadas.

En la explanada municipal, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss reconoció que ir desde Ecatepec a la universidad es complicado, debido a la distancia que tienen que recorrer para llegar, por lo que el Cabildo aprobó un presupuesto para el programa de apoyo a los pasajes, “a fin de que el gasto en transporte no sea una preocupación más para las familias”.

Para ello, el gobierno municipal entrega mil 250 pesos mensuales a los beneficiarios del programa que se planea refrendar y ampliar el próximo año.