Falsos policías extorsionaban y secuestraban en Teotihuacán y Acolman

Con uniformes y distintivos que simulaban ser de instituciones oficiales, un grupo de presuntos delincuentes instalaba falsos retenes en carreteras del Estado de México para detener a automovilistas y transportistas, a quienes presuntamente robaban y exigían dinero.

Los falsos policías Especial

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México detalló que la operación de esta banda quedó al descubierto tras una investigación que llevó a la detención de cinco personas en el municipio de Teotihuacán, quienes estarían relacionadas con una organización delictiva dedicada a la extorsión y el secuestro en esa zona y en Acolman.

De acuerdo con el informe en redes sociales, los sospechosos utilizaban chamarras con logotipos institucionales falsos y códigos que aparentaban ser oficiales para engañar a los conductores y hacerles creer que se trataba de revisiones legítimas.

Durante el operativo, los agentes aseguraron 15 cartuchos útiles, dos chamarras con distintivos institucionales, dos teléfonos celulares, un vehículo, 15 dosis de marihuana, una bolsa con una sustancia identificada como cristal y diversos documentos.

En la detención participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), con información del Centro Nacional de Inteligencia y apoyo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Las autoridades señalaron que mantendrán los operativos para frenar las extorsiones y evitar que grupos criminales sigan utilizando uniformes e identificaciones falsas para engañar a quienes circulan por las carreteras.