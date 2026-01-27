Ecatepec emprende campaña para reducir 50% las inundaciones

En Ecatepec, el municipio más poblado del Estado de México, existen 14 zonas de inundaciones, por lo que se puso en marcha una campaña para reducir 50 por ciento las inundaciones en el municipio, la cual se basa en obras, prevención, limpieza de cauces y recolección de basura.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss presentó el operativo Tormenta 2026, estrategia de prevención y atención de inundaciones en la que participan las áreas de Servicios Públicos, Protección Civil, el organismo de agua potable, Obras Públicas y Seguridad Ciudadana.

Aseguró que las acciones preventivas son importantes y el objetivo concreto es reducir 50 por ciento el riesgo de inundaciones en zonas históricamente vulnerables, que cada temporada de lluvias sufren afectaciones.

Las zonas críticas se ubican en las colonias:

Nuevo Laredo

Alborada de Aragón

Josefa Ortiz de Domínguez

Emiliano Zapata Primera Sección

Jardines de Morelos Sección Bosques

Santa Cruz Venta de Carpio

Cuauhtémoc Xalostoc

Industrial Cerro Gordo

Santa María Chiconautla

Ciudad Oriente

Santa María Tulpetlac

Prizo 1

Las Américas

Sauces Coalición

Trabajos conjuntos

La edil comentó que la estrategia del operativo Tormenta contempla el monitoreo permanente desde el C5 de la Policía Municipal y el año pasado invirtieron 83 millones de pesos en la rehabilitación de cárcamos.

Cisneros Coss adelantó que realizarán 237 acciones de rehabilitación de líneas de drenaje para prevenir socavones e inundaciones y, en una primera etapa, habrá desazolve integral en 125 colonias prioritarias, 105 por parte del gobierno municipal y 20 a cargo de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).

Dijo que en 2025 recolectaron ocho mil 218 toneladas de basura en 39 mega jornadas de limpieza, en tanto que en los primeros días de este año suman cinco mil 227 toneladas recolectadas en barrancas de la zona de San Andrés de La Cañada.

Francisco Reyes Vázquez, director del organismo Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase), detalló que la CAEM se sumará al programa de desazolve integral en 20 comunidades, entre ellas Jardines de Morelos secciones Fuentes, Cerros, Montes y Flores, Héroes Segunda, Viveros Xalostoc, Miguel Hidalgo y Sauces 1.

