Ecatepec asegura más de 100 tomas clandestinas usadas para robo de agua

El gobierno de Ecatepec, Estado de México, intensificó el combate al robo de agua potable mediante operativos que han permitido asegurar más de 100 tomas clandestinas, 11 inmuebles utilizados para esta actividad ilícita y la presentación de 10 personas ante el Ministerio Público durante los primeros cinco meses de 2026.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss afirmó que administraciones anteriores fueron omisas frente a este delito, incluso permitieron que grupos dedicados al denominado “huachicol del agua” operaran con impunidad, afectando el suministro para miles de familias del municipio.

Durante una conferencia de prensa, la presidenta municipal informó que del 1 de enero al 31 de mayo fueron clausuradas más de 100 conexiones ilegales y asegurados 11 predios donde se extraía, almacenaba o distribuía agua de manera irregular.

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Estamos poniendo un alto al robo de agua, un delito que por desgracia administraciones pasadas dejaron crecer e incluso hicieron su negocio”, señaló.

La edil explicó que las investigaciones permitieron documentar el modo de operación de quienes participan en esta actividad ilícita. De acuerdo con los reportes, algunas personas se hacían pasar por trabajadores municipales para perforar la red hidráulica y conectar tomas clandestinas, las cuales eran ocultadas en negocios y establecimientos comerciales.

Entre los casos destaca la detención de dos hombres en la colonia Julia Marín I, sorprendidos utilizando una conexión ilegal, así como el aseguramiento de una pipa que descargaba miles de litros de agua en un bar de la colonia Alfredo del Mazo. También fueron detenidas cinco personas en un autolavado de la colonia Ejército del Trabajo Segunda Sección, donde operaba otra toma clandestina.

Cisneros Coss recordó que para enfrentar este problema se implementó el Operativo Neptuno, una estrategia coordinada entre autoridades federales, estatales y municipales que cuenta con alrededor de 300 elementos del Mando Unificado. Gracias a estas acciones, además de las tomas clandestinas, se logró asegurar un pozo completo utilizado para la extracción ilegal del recurso.

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Los operativos se han desarrollado en comunidades como:

San Pedro Xalostoc

Santa María Tulpetlac

Santa Clara Coatitla

Héroes de la Independencia

San Francisco de Asís

Olímpica Jajalpa

La alcaldesa destacó que gran parte de los aseguramientos han sido posibles gracias a denuncias ciudadanas, por lo que hizo un llamado a la población a continuar reportando actividades sospechosas relacionadas con el robo de agua.