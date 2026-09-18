Detienen a sujeto tras descubrir vertedero clandestino durante supervisión edilicia en Texalpa

En el marco de un recorrido de supervisión en la parte alta de la comunidad de Texalpa, la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, constató el funcionamiento de un tiradero clandestino de basura de cinco mil metros cuadrados y presenció en flagrancia a un individuo arrojando desechos en la vía pública. Tras el hallazgo, elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana arrestaron al implicado para presentarlo ante las autoridades. En virtud de lo estipulado en el Bando Municipal 2026, la sanción aplicable por depositar residuos en la vía pública oscila entre 60 y 100 UMA —equivalente a montos de hasta 11 mil pesos— o bien un arresto inconmutable de 24 a 36 horas.

Ante el hallazgo en el tiradero ilegal de Texalpa, la presidenta municipal condenó enérgicamente la persistencia de estas conductas de contaminación urbana. “Vean nada más, ahí está tirando la basura. Eso es lo que sucede, aquí tiran la basura, agarran los espacios públicos como basurero”, recriminó la edil al presenciar la infracción cometida con un vehículo manual. Posteriormente, durante la Mesa de Paz en la colonia Buenavista, la alcaldesa reiteró que su administración mantendrá una postura firme frente a esta clase de faltas administrativas: “En nuestras narices. Están limpiando, les valió y ahí tirando la basura, con todo y las máquinas y toda la gente. Unos subiéndola al camión y ellos tirándola ahí”.

Las labores de saneamiento ambiental en el predio afectado dieron inicio con la intervención del personal de la Dirección de Servicios Públicos. Su titular, Carlos Cruz Ramos, precisó que la dependencia desplegó una cuadrilla respaldada por 10 camiones de carga, un minicargador y dos retroexcavadoras para retirar los desperdicios acumulados a lo largo de varios años a petición de la propia ciudadanía. La alcaldesa estimó que de este terreno se extraerán como mínimo 100 camiones repletos de desechos sólidos.

Las autoridades municipales enfatizaron que el artículo 160 del Bando Municipal prohíbe de forma tajante abandonar en la vía pública cualquier tipo de residuo doméstico, escombros, muebles o insumos derivados de procesos industriales y comerciales. Finalmente, el gobierno local destacó que los operativos permanentes de desazolve y limpieza ejecutados en barrancas y vialidades principales han sido determinantes para evitar inundaciones graves y proteger el patrimonio de las familias ecatepenses durante la actual temporada de lluvias.