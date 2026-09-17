Asentamientos irregulares brotan en Tecámac

Los habitantes de Tecámac, Estado de México, gobernado por Rosa Wong Romero, sufren todos los días por un crecimiento urbano desordenado que complica la vida de la gente.

El problema es la ausencia de un orden territorial que garantice seguridad jurídica a las familias de la demarcación.

Quienes radican en Tecámac se han preguntado constantemente el porqué de la omisión de Wong Romero para tatar de identificar qué asentamientos pueden regularizarse y cuáles son inviables por condiciones de riesgo.

La administración municipal ignora la urgencia de que la población cuente con servicios básicos y que exista mayor protección para la ciudadanía ante una serie de asentamientos que pone en riesgo la vida de la gente.

Tecámac ha registrado un aumento poblacional de casi 500 por ciento en los últimos 20 años y una previa autorización de más de 130 mil viviendas. Estos reportes apuntan a un incremento alarmante en la invasión ilegal de viviendas deshabitadas y áreas comunes dentro de fraccionamientos habitacionales masivos, presuntamente operadas por grupos delictivos locales, lo cual vulnera la seguridad patrimonial de los residentes legítimos.

Desafortunadamente Rosa Wong mantiene un perfil bajo para evitar confrontaciones con los habitantes de esta localidad, y de esta manera evadir sus responsabilidades.