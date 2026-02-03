Detienen a 47 personas en un mes en Ecatepec, por tirar basura en la calle

A arrestos de 36 horas o multas de 11 mil 500 pesos se han enfrentado 47 personas que han sido detenidas por tirar basura o cascajo en las calles, por lo que han sido remitidas al Juzgado Cívico por infringir el Bando Municipal de Ecatepec, Estado de México (Edomex).

El comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Ecatepec, Edgar Machado Peña, informó que en enero fueron detenidos 47 infractores al Bando Municipal y remitidos a juzgados cívicos, de los cuales 44 fueron por tirar basura, dos por quemar desechos y uno por tirar cascajo, con lo que se busca inhibir esta práctica, pues en 2025 más de 103 mil toneladas de desechos fueron retiradas de la vía pública.

Detalló que esta práctica fue cometida principalmente por hombres en las colonias Hank González, Héroes Ecatepec Segunda Sección, Jardines de Morelos y Cardonal Xalostoc, en horarios de 12:00 a 16:00 horas, durante viernes, sábado y domingo.

Sin embargo, en total son 15 colonias donde más se comete esta falta administrativa, y las demás son Los Héroes Tercera Sección, San Martín de Porres, Lázaro Cárdenas, La Mora, Alfredo del Mazo, Petroquímica 2, Las Américas, Vista Hermosa, Rinconada de Aragón, Granjas Ecatepec y Sagitario 1.

Detenidos por tirar basura en calles de Ecatepec

Detenidos por tirar basura en Ecatepec. Especial

En Los Héroes Tercera Sección, Luis Alejandro “N”, de 32 años de edad, fue sorprendido tirando basura, mientras que Michel “N”, de 45 años, y María de los Ángeles “N”, de 51 años, fueron detenidos por depositar bolsas de basura domiciliaria en el interior del Parque Bicentenario, por lo que fueron remitidos al Juez Cívico de Santa María Tulpetlac, al igual que Juan Armando “N”, de 46 años, quien arrojó desechos en calles de La Mesa.

De los infractores, tres han sido sancionados con multas de 11 mil 300 pesos: Cristoper “N”, de 37 años, quien fue detenido en Las Américas; Alfredo “N”, de 63 años, en Llano de los Báez, y Gabino Jonathan “N”, de 47 años, detenido en Santa María Chiconautla.

Dos personas más fueron sancionadas con trabajo comunitario y participaron en una jornada de limpieza de barrancas y en el Parque Ecológico Ehécatl, mientras que el resto de los infractores cumplieron 36 horas de arresto.

Prohibición

Cabe resaltar que, de acuerdo con el Bando Municipal de Ecatepec, en su artículo 161 se prohíbe depositar en la vía pública desechos y residuos sólidos domésticos, cualquier tipo de bien mueble, escombros y materiales de excavación, o los generados en procesos de actividades industriales o comerciales, y establece multas de 40 a 60 UMAS, arrestos de 18 a 36 horas o trabajo comunitario a quien incurra en esta falta.

*mvg*