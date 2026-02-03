Detienen a huachicoleros que tenía “gasolinera” en vía pública

Dos sujetos que vendían combustible en plena vía pública fueron detenidos en Ecatepec, Estado de México, su captura ocurrió en un patrullaje que realizaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

Cuando los uniformados realizan su recorrido observaron a los dos hombres que tenían varios contenedores en la batea de una camioneta, quienes en ese momento abastecían con gasolina a un automóvil.

“Los hechos ocurrieron cuando las fuerzas de seguridad realizaban recorridos de vigilancia en la colonia Aragón de las Fuentes, donde observaron a dos sujetos abasteciendo de combustible a una camioneta en la vía pública. Al notar la presencia policial, los individuos intentaron evadir la acción”.

Ante la flagrancia del delito, los policías estatales inspeccionaron un predio contiguo, en donde encontraron varios bidones con hidrocarburo; sin embargo, los sujetos no pudieron acreditar que procediera de una fuente legal.

Foto: SSEM

Ante esas circunstancias, se procedió con la detención de José “N”, de 26 años, y a José “N”, de 36 años.

“El vehículo y el producto asegurado, consistente en cuatro bidones de 20 litros al 100 por ciento de su capacidad, así como un bidón conectado a una camioneta, fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial, quien determinará su situación jurídica”.

En lo que respecta al predio, donde se hallaron varios contenedores, quedó bajo resguardo de las autoridades.

De acuerdo con los primeros indicios de las investigaciones, los detenidos pertenecerían a una célula criminal que opera para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Estado de México, dedicada al control de la venta ilegal de combustible.

Aseguran toma clandestina

El pasado 22 de enero, la SSEM localizó y aseguró una toma clandestina de combustible en el municipio de Huehuetoca, el aseguramiento ocurrió cuando fueron requeridos en la colonia Santa María.

Cuando llegaron al lugar, observaron cuatro vehículos de diversas características, dentro había contenedores cargados con el combustible robado a los ductos de Pemex, por lo que solicitaron su traslado ante el Ministerio Público correspondiente.

Foto: SSEM

“Sin embargo, un grupo aproximado de 50 personas trataron de impedir el hecho, situación que fue controlada y se accedió al envío de los indicios, con el apoyo de la Policía Municipal y de Seguridad Física de Pemex”.

El lugar quedó bajo resguardo, mientras que el personal de Petróleos Mexicanos se encargó de la clausura de la toma.

Recuperan litros de huachicol

Mientras que, a mediados de enero, se recuperaron más de mil litros de combustible que fueron abandonados dentro de un par de automóviles en el municipio de Acolman, los cuales fueron extraídos ilegalmente del ducto Tuxpan – Azcapotzalco, en donde se reportó una pérdida de flujo de hidrocarburo, por lo que al sitio llegó la Guardia Nacional.

Foto: SSEM

El hallazgo ocurrió cuando una patrulla de la SSEM que transitaba por un camino de terracería, en el poblado de San Bartolo, observaran las dos unidades sin que hubiera alguna persona a bordo de ellas, razón por la que se acercaron para verificar que no hubiera problemas.

“Resultado de lo anterior, localizaron al interior de un automotor color blanco dos contenedores de plástico con capacidad de mil litros cada uno al 90 por ciento de su capacidad con un líquido de características similares a la gasolina; otros dos con la misma capacidad, uno con un 40 por ciento de llenado y el otro solo un cinco por ciento de combustible”.

*DRR*