Denuncian bullying y cobro de dinero en primaria de Chalco, Edomex

Ahora para que no los golpeen, alumnos de la primaria Gustavo Baz Prada, ubicada en la colonia Casco de San Juan, en el Estado de México deben dar dinero a niños de 8 años, quienes los amenazan con un arma blanca e incluso hacen actos que podrían considerarse acoso sexual, sin que las autoridades educativas hayan hecho algo al respecto por lo que varios menores han dejado de acudir a la escuela.

El menor se bajó el pantalón

No estar solos y buscar ayuda son algunas de las recomendaciones para que los niños no sean víctimas de acoso escolar. FOTO: Especial

“Hay un niño agredido que la mamá prefirió dar de baja y ahorita escuché a otra mamá que también su niña fue violentada y ya fue algo más grave, porque el pequeño se bajó el pantalón y le enseño las partes íntimas, la mamá ya también decidió dar de baja a la niña porque no hay solución” explicó Estefany, madre de un menor que también ha sido violentado.

Los padres de familia quienes tuvieron una junta este martes 3 de febrero explicaron que desde hace varios meses se han venido presentando casos de bullying por parte de alumnos del grupo 3 B a cargo de la maestra Jaqueline, quienes incluso aseguran llevan cúter para amenazar a los otros menores.

“Hay un caso en donde los niños traían una navaja en el baño y amenazaron a otro pequeño”, añadió la mamá. Aseguran que ahora no nada más los golpean, sino que además los menores los acosan por lo que incluso algunos padres han dejado de llevarlos, mientras otros ya no van por miedo.

“Mi niña está asistiendo a un psicólogo, porque ya no quería venir a la institución, ella me decía que ya no, – No papá ya no voy, ya no voy, ¿pero porque ya no vas? Dejó de venir, bajó de calificaciones, ahorita la estamos mandando a regularización, sale de aquí y la mandamos a regularización”, añadió Luciano Xalpa, padre de familia.

Los padres mencionaron que en repetidas ocasiones han denunciado los hechos primero a la profesora y al director Alfonso Carbajal Valencia, que en muchos de los casos no los quiere atender.

“Yo soy un padre de familia afectado, vine a solicitar dialogo y el señor me dijo que no me podía atender, siendo que es un servidor público que depende de esta institución para la educación de los niños”, explicó Luciano Xalpa.

En la junta de este martes determinarán qué medidas van a tomar, les informaron que va a haber sanciones para los directivos o para las personas que fueron implicadas o que omitieron este tipo de casos.

Inician Investigación

Al respecto la Secretaría de Educación del Estado de México informó que, derivado de los reportes recibidos, a través del Consejo Escolar para el Bienestar (CONEBI), se activó la ruta institucional para dar seguimiento al caso y coordinar acciones orientadas a fortalecer la convivencia escolar y prevenir riesgos.

Aseguró que se ha mantenido diálogo con madres y padres de familia de la escuela, con la finalidad de generar acuerdos que beneficien a la comunidad escolar y fortalezcan la corresponsabilidad entre autoridades y familias.

La SSPDF identificó el perfil del niño que comúnmente comete acoso escolar. Foto Archivo

Asimismo, el Supervisor Escolar y la Dirección del plantel mantienen un proceso de indagatoria para recabar mayores elementos que permitan acreditar el incumplimiento de obligaciones y en su caso actuar conforme a la normatividad vigente.

Además de que el comité responsable de la aplicación del Protocolo de Mochila de Paz, sesionará para revisar y, en su caso, ajustar la periodicidad de las revisiones, como medida preventiva.

Para los menores que pudieron ser víctimas de Bullying se informó que se les otorgará atención psicológica, a través del Sistema DIF municipal, “al alumno afectado y, de ser necesario, a los alumnos involucrados, como parte del acompañamiento integral”, añadió.

