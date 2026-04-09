Detienen a 22 presuntos criminales en Ecatepec; son de 'Los Crazy Group' y 'Manzanos'

En un operativo conjunto, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y la Policía Municipal de Ecatepec detuvieron a 22 personas presuntamente vinculadas con las células delictivas Los Crazy Group y Manzanos, identificadas por autoridades como generadoras de violencia en la zona.

El operativo se llevó a cabo durante recorridos preventivos sobre avenida Morelos, en la colonia Cuauhtémoc Xalostoc, donde elementos navales y municipales atendieron reportes ciudadanos sobre alteración del orden público.

En el sitio fueron aseguradas tres mujeres y 19 hombres, quienes manifestaron pertenecer a los grupos delictivos antes mencionados, de acuerdo con los primeros reportes oficiales.

Tras su detención, los elementos de seguridad informaron a los implicados sobre sus derechos conforme a los protocolos policiales y posteriormente fueron trasladados ante el Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación correspondiente.

Este aseguramiento forma parte de los operativos conjuntos que se mantienen activos en Ecatepec con el objetivo de inhibir conductas delictivas, reforzar la presencia institucional y recuperar el orden en zonas identificadas con altos índices de violencia.

Las autoridades reiteraron que continuarán con estos despliegues para garantizar la seguridad de los habitantes y combatir a los grupos delictivos que operan en el municipio.

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