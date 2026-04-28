Repavimenta Ecatepec 157 kilómetros de vialidades en lo que va del año

En el primer trimestre del año, se han repavimentados 157 kilómetros de avenidas y calles en Ecatepec, Estado de México, las cuales estuvieron abandonadas por años, dichos avance en las obras equivale a 1.5 kilómetros por día.

“La calle abandonada es tierra de nadie, la calle pavimentada es territorio de todos”, afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros durante la conferencia de prensa semanal, donde agregó que la meta es llegar a 600 kilómetros al final del año, con más de dos mil 200 calles recuperadas, lo que representa pavimentar de Ecatepec a la capital de Nayarit.

Mencionó que todas estas obras son parte de la atención a las causas, “porque cada espacio abandonado, con basura, incrementa los índices de inseguridad”, por lo que uno de los objetivos es que las familias se sientan más seguras.

Empleo para mujeres

La presidenta recordó que Ecatepec forma parte del Plan Oriente y agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, ya que esa estrategia posibilita reconstruir el “paisaje urbano para la paz” en el municipio, con inversión de 957 millones de pesos para vialidades.

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Cisneros Coss dijo que hasta el momento han intervenido 150 kilómetros de 39 camellones, lo que da empleo a 435 habitantes de Ecatepec, en su mayoría mujeres.

Así se trabaja cuando hay voluntad y honestidad, el cambio se ve y se siente”, aseveró.

También destacó la participación de la comunidad en la reconstrucción de calles, con el programa Cimientos de Esperanza en la modalidad “mano a mano”, donde el gobierno municipal aporta los materiales y los colonos la mano de obra.

Detalló que con apoyo de los gobiernos federal y estatal rescatan del abandono y olvido vialidades principales de Ecatepec, como las avenidas Insurgentes, Morelos, R1, Nacional, del Trabajo y Revolución, mejor conocida como la “30-30”, entre otras, lo que transforma el paisaje urbano.

Añadió que todas estas acciones se complementan con el Bachetón, que durante el primer trimestre de este año registra 111 calles bacheadas, al finalizar 2026 serán 900 calles en todo el municipio.

Es decir, vamos a duplicar lo que hicimos en el 2025”, expresó.

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Destinan mil millones de pesos

Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas, reiteró que en el primer trimestre de 2026 recuperaron 157 kilómetros de vialidades con trabajos de pavimentación, repavimentación y bacheo, aunque proyectan llegar a 600 kilómetros en más de dos mil calles.

Detalló que con el programa Cimientos de Esperanza estiman llegar a mil calles al final del año, así como 20 avenidas con la recicladora, otras 120 con los trenes de repavimentación y más de 900 con bacheo, al igual que 31 obras de calles integrales, que incluyen rehabilitación de redes de agua potable y drenaje.

Al realizar un resumen de inversión, Ramírez Brassetti informó que, con recursos propios y programas estatales y federales, como FAISMUN y FEFOM, casi mil millones de pesos se aplicarán para asfalto y recuperación de vialidades.

Pavel Flores Chaveste, director de Bienestar de Ecatepec, sostuvo que con el programa Sembrando Camellones, 435 personas trabajan en 39 camellones de vialidades principales, entre ellas las avenidas Central e Insurgentes y las vías Morelos y López Portillo, de los cuales recogieron más de 18 mil toneladas de basura, se rehabilitaron áreas verdes, realizaron balizamiento y retiraron bienes mostrencos, principalmente.

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