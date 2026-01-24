Mujer escapa de secuestro en Tultitlán y denuncia a captor

Por el presunto secuestro de una mujer, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y Policía Municipal de Tultitlán detuvieron a un sujeto, quien fue señalado por la víctima de tener la retenida en contra de su voluntad.

Fue por medio de un botón de auxilio que los monitoristas del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) atendieron la solicitud, la cual se realizó desde la colonia Prados, en donde se observó a la joven de 26 años.

“Se brindó apoyo inmediato a una ciudadana de aproximadamente 26 años, quien denunció que había sido retenida contra su voluntad en un domicilio, por lo que de manera inmediata avisaron a uniformados estatales y municipales en campo para su atención”, informó la autoridad estatal.

Inspeccionan domicilio

Agentes de ambas corporaciones, pertenecientes al Mando Unificado Zona Oriente, que patrullaban la zona llegaron al lugar desde donde se emitió la alerta y localizaron a la mujer, misma que presentaba varios signos de violencia.

También les ratificó que fue retenida contra su voluntad, además de que logró escapar por una ventana mientras uno de sus captores estaba distraído.

“Señaló un domicilio en la colonia Morelos Tercera Sección, por lo que apegados al protocolo de actuación, las fuerzas del orden acudieron al sitio donde encontraron a un hombre afuera del inmueble y quien fue reconocido por la víctima como su agresor; además, encontraron un mensaje donde el sospechoso avisaba que la víctima se había escapado”.

Por esos motivos, los agentes de la policía estatal y municipal procedieron a la detención de Daniel “N” de 27 años, quien es posible que el detenido esté relacionado con otro delito en este mismo municipio, por lo que se extenderán las averiguaciones.

“Después de hacer saber los derechos que la ley otorga, el detenido, fue trasladado ante la Agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación a fin de determinar su situación jurídica”.

*DRR*