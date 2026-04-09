Detienen a sujeto por uso indebido de insignias policíacas en Ecatepec

Elementos del Sector 5 de la Policía Municipal detuvieron en la colonia Nuevo Laredo, en Ecatepec, Estado de México, a un hombre quien portaba en su vehículo una camisola de policía y una pistola taser de descargas eléctricas, sin ser integrante de alguna corporación, por lo que fue detenido y presentado ante el Ministerio Público.

Los uniformados detectaron un vehículo Atlantic Volkswagen rojo que se encontraba mal estacionado, cuyo conductor al ver la presencia policial se puso nervioso, por lo que descendieron de la unidad y solicitaron una revisión preventiva.

Al realizar la intervención, hallaron en el interior del vehículo una camisola de la policía de la Ciudad de Mexico y un taser, que es una pistola de descargas eléctricas, por lo que cuestionaron al conductor si era integrante de alguna corporación policial, lo cual negó.

Por estos hechos, fue detenido Rubén de Jesús “N” de 20 años de edad, quien fue presentado ante el Ministerio Público por su probable participación en los delitos de uso indebido de uniformes e insignias, además de portación de armas prohibidas.

Según lo establecido en el Código Penal del Estado de México, se comete el delito de uso indebido de uniformes, insignias, distintivos o condecoraciones, la persona que use credenciales o cualquier medio de identificación a los que no tenga derecho, se le impondrán de uno a cinco años de prisión, así como de 30 a 150 días multa. Si son utilizados para cometer algún ilícito, la pena aumentará hasta en una mitad.

Foto: Especial

Mientras que por el delito de portación de armas prohibidas, la sanción establecida es de seis meses a seis años de prisión y de 30 a 250 días multa y decomiso de objetos.

En el código se establece que son armas prohibidas los puñales, cuchillos, boxer, manoplas, macanas, ondas, correas con balas y pesas, bombas, aparatos explosivos o de gases asfixiantes o tóxicos y las que por sus características o circunstancias de portación puedan generar peligro.

Se entiende por acopio la reunión de tres o más armas de las mencionadas. Se aumentará la pena de prisión de uno a dos años y la multa de 60 a 100 días, cuando la portación ocurra en medios de transporte público de pasajeros y en eventos deportivos, artísticos, culturales, religiosos o de culto, mítines políticos, ceremonias cívicas y desfiles”.

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