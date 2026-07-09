Liberan a profesor detenido en Ixtapaluca; maestro acusado de abuso sexual va al penal

Luego de día y medio de haber sido detenido, fue liberado el profesor José Luis Parra, quien había sido presentado por la Policía Municipal de Ixtapaluca, Estado de México, por resistencia u obstrucción de la justicia.

Mientras que el profesor Alfonso "N" quedó todavía en calidad de detenido por presunto abuso sexual, por lo que se contempla que en las próximas horas sería trasladado al penal de Huitzilzingo, en el municipio de Chalco.

Cabe recordar que el pasado martes, una madre de familia solicitó el apoyo de la policía por presuntos tocamientos a un menor por parte de un profesor de la Unidad Pedagógica Celestin Freinet. Ante ello, la policía irrumpió en el plantel, lo que provocó un conato de violencia, en donde incluso hubo detonaciónes de arma de fuego de un elemento.

Fueron detenidos Alfonso "N", a quien señalan de haber cometido tocamientos al menor, y José Luis Parra, por obstrucción de la justicia. Al considerar que el profesor era inocente, los padres de familia y vecinos trataron de impedir que la policía se los llevara.

Hasta el momento no se ha informado qué procederá con los elementos de la policía municipal que presuntamente cometieron abuso de autoridad, toda vez que incluso hubo disparos.