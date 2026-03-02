Delfina Gómez rinde homenaje a las Fuerzas Armadas

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, rindió un homenaje a las Fuerzas Armadas durante la ceremonia de entrega de la Presea Estado de México 2025, en el marco de los 202 años de la fundación de la entidad.

“Así como lo demostraron los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas en pasados días, en donde, derivado de los acontecimientos sucedidos en el estado de Jalisco; quiero aprovechar este espacio para decirle a todos los que integran las Fuerzas Armadas, que, a nombre del Estado de México, de su gobierno, de sus instituciones y de sus habitantes, hacemos un reconocimiento especial a las Fuerzas Armadas de nuestro país por su patriotismo, su valor y su lealtad a nuestra patria, muchas, muchas gracias, a esos integrantes de nuestras Fuerzas Armadas.

“Y también enviamos un fraternal abrazo y pésame a las familias de nuestros compañeros caídos en dicha acción. Las Fuerzas armadas no están solas, cuentan con los mexiquenses en todo momento para seguir defendiendo a nuestra patria bajo la guía y liderazgo de nuestra presidenta constitucional de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, expresó la mandataria estatal, durante su mensaje.

En este momento del discurso de Gómez Álvarez, los asistentes a la Sala de Conciertos Elisa Carrillo, del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco, interrumpieron con un aplauso en reconocimiento a las Fuerzas Armadas y el personal caído la semana pasada, durante el operativo en el que fue abatido el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes.

Ante integrantes de su gabinete; de Leticia Ramírez Amaya, coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social, quien acudió en representación de la presidenta Sheinbaum Pardo y de los ganadores de la Presea Estado de México, la gobernadora envío un mensaje de apoyo a la titular del Poder Ejecutivo.

“Por ello, Lety, envío este mensaje a nuestra querida presidenta de reconocimiento, pero también que cuentan con nosotros”, afirmó Gómez Álvarez.

La Presea Estado de México fue entregada a 13 ciudadanos de esta entidad, por trabajos y actividades realizadas en beneficio y bienestar de sus habitantes, y a dos personas merecedoras del galardón, pero que no nacieron en la entidad, uno de ellos fue el delantero del equipo de futbol Toluca, Saturnino Cardoso.

En su mensaje, la mandataria mexiquense afirmó que ejercer el Poder público requiere de honestidad y valores éticos.

“Por esa razón, ejercer este poder público requiere practicar un imperativo ético, administrar los recursos del erario con absoluta honestidad, austeridad y transparencia. Los recursos públicos son del pueblo y deben retornar a él a través de servicios de salud, seguridad, educación; además de infraestructura óptima para el desarrollo social.

“Con esta firme convicción estamos desplegados un gran esfuerzo para que la transformación se consolide en todas las regiones y municipios de la entidad”, dijo la gobernadora Gómez Álvarez.

Valores

Miguel Ángel Hernández Espejel, secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Inovación del gobierno estatal, explicó que las personas ganadoras de la Presea Estado de México fueron reconocidas por sus valores y aportaciones en beneficio de los mexiquenses.

“Se reconoce el valor de las personas, la contribución que han hecho al estado, sobre todo en diferentes áreas; creo que eso es importante, resaltar los valores que tenemos como mexiquenses.

“Se busca destacar el compromiso solidario con la comunidad, el bienestar y, sobre todo, la calidad humana en este sentido”, explicó el titular de Educación en el Estado de México.

