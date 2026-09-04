Dan último adiós a Aleyda, empleada de familia de 'Honas'

Con una misa de cuerpo presente, familiares, amigos y vecinos de San Martín Cuautlalpan, en Chalco, dieron el último adiós a Aleyda, la joven de 21 años que quedó atrapada en el departamento del músico Jonathan Meléndez Ochoa cuando ocurrió el multihomicidio de Zona Esmeralda, en Atizapán, Estado de México.

El cuerpo de la joven de 21 años llegó al mediodía de este jueves a su casa, donde su familia y la gente que la conoció se reunió para despedirla. De acuerdo con las costumbres de la comunidad, Aleyda será vestida como la Virgen María antes de salir rumbo a la parroquia de la localidad, donde se celebrará una misa de cuerpo presente.

Familiares, amigos y vecinos de San Martín Cuautlalpan se reunieron para dar el último adiós a Aleyda, de 21 años. Especial

Después, familiares y amigos acompañarán el cortejo hasta el panteón de San Martín, donde será sepultada.

Aleyda trabajaba para ayudar con los gastos de su familia. Ese día se encontraba laborando en el departamento de Jonathan Meléndez, músico e integrante de Camilo Séptimo, cuando ocurrió el crimen en el que también fueron asesinados el músico y miembros de su familia, además de una de sus mascotas.

PIDEN JUSTICIA PARA ALEYDA

En San Martín Cuautlalpan, la muerte de la joven ha provocado indignación y dolor. Vecinos y amigos exigen que su caso no quede en segundo plano dentro de la investigación del multihomicidio.

La recuerdan como una joven trabajadora que buscaba salir adelante y apoyar económicamente a su familia. Aquel día simplemente había ido a trabajar y terminó perdiendo la vida.

Por el multihomicidio, Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” fueron detenidos y trasladados al penal de Barrientos, en Tlalnepantla, donde enfrentarán el proceso en su contra.