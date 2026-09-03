¿Qué exigen los ejidatarios que bloquearon acceso al AIFA?

Miembros del Ejido de San Jerónimo, en el municipio de Tecámac, Estado de México, bloquearon por espacio de seis horas el boulevard del mismo nombre que comunica en la base de Santa Lucia y el área de Carga del Aeropuerto internacional Felipe Ángeles (AIFA), al asegurar que les fue arrebatado de sus ejidos y no fueron indemnizados

La manifestación, que inició a las 06:30 de la mañana, afectó a automovilistas y peatones, quienes tuvieron que buscar alternativas para poder llegar a sus destinos

Rosalía Ortiz, ejidataria de San Jerónimo, explicó que cuando hicieron el boulevard utilizaron cuatro y media hectáreas para crearla y le pagaron al gobierno municipal su construcción, "pero nunca le pagaron a los ejidatarios”.

Foto: Especial

Afirmó que los afectados son más de 125 ejidatarios, quienes no fueron tomados en cuenta para tomar esas hectáreas en donde construyeron la vialidad.

Se llama boulevard San Jerónimo, es una conexión entre la autopista México-Pachuca y la carretera federal México-Laredo, es uno de los accesos principales para la terminal de carga del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles”, explicó Gustavo Badillo Ochoa, presidente del comisariado ejidal de San Jerónimo.

Ante la falta de respuesta y de indemnizaciones por sus tierras, decidieron bloquear esa vía principal.

Es por los acuerdos no cumplidos por parte del gobierno municipal, estatal y también federal, en la situación de las tierras de San Jerónimo Xonacahuacan, son tierras que no han sido indemnizadas; sin embargo, fueron ocupadas de manera ilegal por parte del gobierno y también en contubernio y protegiendo a las inmobiliarias", añadió.

Aseguraron que han sostenido reuniones con las autoridades sin que les den respuesta, por lo que decidieron apostarse hasta las 14:00 de la tarde y adviertieron, que de no tener respuesta, se mantendrán en plantón.