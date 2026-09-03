Bloquean la México-Toluca a la altura de La Marquesa; conoce las vías alternas

La circulación entre el Estado de México y la CDMX colapsó tras registrarse el cierre total de la carretera Federal y la autopista México-Toluca debido a una manifestación de pobladores en la zona de San Jerónimo Acazulco, municipio de Ocoyoacac.

El Centro SICT Estado de México informó que el bloqueo se ubica en el kilómetro 35+200, en las inmediaciones de La Marquesa, afectando el tránsito vehicular en ambas direcciones.

Asentamiento de tres kilómetros y llamados de emergencia

Los reportes señalan que la afectación más severa se concentra con dirección hacia la ciudad de Toluca, donde se registra un asentamiento vehicular que supera los tres kilómetros de distancia.

Ante el colapso vial, las autoridades exhortaron a los automovilistas a mantener la distancia, conducir con extrema precaución y ceder el paso a los vehículos de emergencia.

Vías alternas recomendadas

Para evitar la zona de la protesta y mitigar los retrasos en los tiempos de traslado, la SICT recomendó a los conductores utilizar las siguientes rutas alternativas:

Autopista Toluca – Naucalpan

Carretera federal Naucalpan – Toluca

Ruta Xalatlaco – Santiago Tianguistenco / El Capulín

Las autoridades locales y federales se mantienen en la zona en espera de establecer un diálogo con los manifestantes para liberar la vía de comunicación, mientras ponen a disposición el número 9-1-1 para cualquier eventualidad o emergencia vial.

Puntos clave reportados por la SICT