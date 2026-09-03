Tren Interurbano El Insurgente ya superó los 25 millones de pasajeros

El Tren Interurbano El Insurgente superó la cifra de 25 millones de pasajeros trasladados entre el Estado de México y la capital del país, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su Segundo Informe de Gobierno, marco en el que estuvo acompañada por la gobernadora mexiquense Delfina Gómez Álvarez.

La infraestructura ferroviaria, que moviliza a más de 140 mil usuarios al día, comprende una extensión total de 58 kilómetros operados mediante siete estaciones: Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec, Lerma, Santa Fe, Vasco de Quiroga y Observatorio.

Esta red permite completar el trayecto entre el Valle de Toluca y la Ciudad de México en menos de una hora y cuenta con interconexión directa con la Línea 1 del Metro capitalino para agilizar los desplazamientos de la población.

Al respecto, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, resaltó el impacto metropolitano de la obra al señalar que “este tren interurbano conecta a dos de las regiones más grandes y pobladas del país, la zona metropolitana del Valle de México con la del Valle de Toluca”.

Asimismo, la mandataria estatal enfatizó que “esta conexión ayuda a que miles de personas que tienen necesidad de trasladarse de la capital mexiquense a la capital del país lo hagan en un transporte seguro, moderno y eficiente”.

El sistema de transporte masivo se consolida de este modo como una alternativa estratégica para la movilidad regional en el centro de la República. El proyecto no solo ha logrado reducir significativamente los tiempos de traslado de la ciudadanía, sino que optimiza la integración económica e infraestructura vial entre ambas entidades.