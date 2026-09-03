Ecatepec detecta dos kilómetros de cavernas bajo la avenida R1

Durante el inicio de los trabajos de reencarpetamiento en la avenida Adolfo López Mateos (R1), el Gobierno de Ecatepec detectó al menos dos kilómetros de cavernas subterráneas de hasta seis metros de altura, originadas presuntamente por la pulverización del sistema de drenaje. La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, informó que la reparación de este colapso estructural requerirá una inversión adicional de 100 millones de pesos, presupuesto que se sumará a los 500 millones de pesos ya destinados a la rehabilitación integral de esta vía de 11 kilómetros que cruza por 26 colonias del municipio.

La alcaldesa atribuyó la degradación del subsuelo a décadas de desatención e irregularidades en la gestión pública local, señalando que la infraestructura fue construida en los años sesenta y tuvo su única intervención hace 35 años. "En esta revisión hemos encontrado un problema muy grave, que tenemos que solucionar y yo sé que lo haremos con el apoyo de nuestra gobernadora Delfina Gómez Álvarez y de nuestra presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, porque hemos encontrado por lo menos dos kilómetros de cavernas debajo de una parte de la R1", afirmó Cisneros Coss.

El colapso de las tuberías generó un desgaste paulatino de la tierra que hoy representa un riesgo directo para la población que habita y transita en los alrededores de la vialidad. Respecto al origen de la problemática, la edil expresó: "No se quiso invertir en drenajes y en redes de agua en ninguna parte, producto también de que todo es cálculo político, para todos lo que son políticos corruptos, que no invirtieron en lo más importante para las comunidades".

Las obras de remozamiento de la avenida R1 comenzarán formalmente el próximo 6 de septiembre con la meta de concluir a finales del presente año. Cisneros Coss concluyó que la administración local continuará la gestión de fondos federales y estatales para mitigar los socavones y sustituir las redes hidráulicas dañadas, asegurando que existen las condiciones de coordinación intergubernamental para resolver la emergencia en beneficio de la ciudadanía.