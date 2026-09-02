Dan 80 años de cárcel a 'El M5' o 'El Gordo' y tres más por secuestro

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia de 80 años de prisión contra cuatro hombres responsables del secuestro agravado de una persona, ocurrido en diciembre de 2018 en el Estado de México.

Los sentenciados son Martín Yosbani Roa Rosas, alias “El M5” y/o “El Gordo”; José Antonio Jaimes Pichardo; Jorge David Cenobio Martínez, y Josué Iván Delgado Cervantes.

De acuerdo con la investigación ministerial, los cuatro participaron en la privación ilegal de la libertad de una persona, por cuya liberación exigieron el pago de dinero. Además del rescate, los responsables solicitaron documentos correspondientes al vehículo en el que viajaba la víctima.

La indagatoria se inició a partir de una denuncia presentada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y permitió establecer que el secuestro ocurrió en diciembre de 2018.

Las investigaciones determinaron que, después de permanecer privada de la libertad, la víctima fue abandonada sin vida en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México.

Como resultado de las diligencias realizadas por las autoridades federales, en 2019 fueron cumplimentadas órdenes de aprehensión contra Martín Yosbani Roa Rosas, José Antonio Jaimes Pichardo, Jorge David Cenobio Martínez y Josué Iván Delgado Cervantes.

Durante el proceso penal, el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó diversos datos y medios de prueba con los que acreditó ante la autoridad judicial la participación de los cuatro acusados en el secuestro.

La FGR señaló que la integración del caso incluyó labores de inteligencia, análisis de información y coordinación interinstitucional, elementos que permitieron sustentar la acusación y obtener la sentencia condenatoria.

Además de los 80 años de prisión, la autoridad judicial impuso a los responsables una multa de un millón 407 mil 720 pesos, así como la suspensión de sus derechos políticos y civiles y la obligación de cubrir la reparación del daño.

José Antonio Jaimes Pichardo, Jorge David Cenobio Martínez y Josué Iván Delgado Cervantes permanecerán recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, conocido como Neza-Bordo.

Martín Yosbani Roa Rosas, alias “El M5” y/o “El Gordo”, continuará interno en el Centro de Prevención y Reinserción Social de Tlalnepantla, Estado de México.