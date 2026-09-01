Mega Jornadas de Apoyo al Gasto Familiar benefician a más de 32 mil personas en Atizapán

Un total de 32 mil 426 personas en Atizapán de Zaragoza fueron beneficiadas mediante 60 Mega Jornadas de Apoyo al Gasto Familiar realizadas por el diputado Anuar Azar, de acuerdo con su Segundo Informe de Resultados.

El legislador del PAN reportó además apoyos para 5 mil 30 familias con productos para mejorar sus viviendas, entre ellos tinacos, calentadores, pintura e impermeabilizante.

Estas acciones forman parte del trabajo territorial que Anuar Azar reporta en 130 colonias, pueblos y fraccionamientos de Atizapán de Zaragoza durante los dos años comprendidos en el informe.

Dentro de los programas dirigidos a reducir el gasto de los hogares, 23 mil atizapenses accedieron a un kilogramo de huevo a 10 pesos, mientras que 67 mil personas fueron beneficiadas con carne a bajo costo.

A ello se suma el Carnet de Apoyo al Gasto Familiar, que cuenta con 250 negocios afiliados y 12 mil 940 familias registradas para acceder a descuentos.

Estos programas son agrupados en el informe bajo el concepto “Ahorramos en familia”, uno de los ejes de las acciones realizadas por el diputado Anuar Azar en el municipio.

En materia de salud, Azar reportó 9 mil 400 consultas médicas de especialidad, además de distintos apoyos para personas con necesidades de movilidad, auditivas y dentales.

El apartado denominado “Salud que cambia vidas” contabiliza la entrega o gestión de 325 sillas de ruedas, 50 bastones, 65 andaderas, 150 aparatos auditivos, 111 prótesis dentales y 450 certificados médicos.

La atención a la salud emocional constituye otro de los rubros incluidos en el balance, con más de 14 mil 628 personas acompañadas y 170 talleres realizados en Atizapán.

Las acciones impulsadas por el diputado Anuar Azar llegaron también a 80 escuelas del municipio, donde participaron más de 9 mil personas, según las cifras del Segundo Informe.