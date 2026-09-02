¡Con el 'dedote' en el helado! Pareja abrió, probó y regresó botes al congelador en supermercado

Un cliente de un supermercado en Ixtapaluca, Estado de México, grabó y difundió el momento en que un hombre y una mujer presuntamente manipularon varios botes de helado, los probaron y posteriormente los regresaron a su lugar.

De acuerdo con la denuncia publicada en redes sociales, el hecho ocurrió en una sucursal de Bodega Aurrera ubicada en Paseo San Buenaventura #15, esquina con Paseo de las Lomas.

Así fue captada la pareja

En el video se observa a un hombre con pantalón de mezclilla y playera blanca tomar un bote del congelador y llevarlo hasta donde se encontraba una mujer con vestido verde.

El hombre abre el recipiente y la mujer introduce un dedo en el helado para probarlo. Después, ambos cierran el bote y lo regresan al congelador.

Según el reporte del consumidor, no se habría tratado de un solo producto, pues la pareja presuntamente habría abierto y probado al menos cinco botes de helado antes de devolverlos.

La situación provocó críticas entre usuarios de redes sociales, debido a que otros consumidores podrían llevarse a casa alguno de esos productos sin saber que previamente fueron abiertos y manipulados.

El caso también generó comentarios sobre la importancia de que los consumidores no abran ni prueben alimentos que no estén destinados a degustación, ya que hacerlo puede comprometer las condiciones de higiene del producto.

Aunque la grabación se difundió como una denuncia ciudadana, las circunstancias del hecho corresponden a un reporte publicado en redes sociales y no se ha informado oficialmente sobre alguna sanción contra los involucrados.