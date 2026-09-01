Mujer acusada de asesinar a su hija de 11 meses enfrenta proceso

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) consiguió que un juez vinculara a proceso contra una mujer acusada de asesinar a su bebé de solo 11 meses de vida, delito cometido en el municipio de Tequixquiac, Estado de México.

La acusada fue identificada como Mirna Samary "N", de 33 años de edad, de acuerdo con la investigación de la fiscalía mexiquense, el 23 de agosto pasado, ambas estaban dentro de un domicilio en la colonia San Mateo.

En algún momento la joven agredió a su hija con un arma punzocortante, debido a la gravedad de las lesiones, la bebé perdió la vida en el lugar.

Posteriormente, Mirna Samary "N" se auto infligió diversas lesiones en el cuello con la intención de quitarse la vida; sin embargo, fue auxiliada y trasladada a un hospital de alta especialidad en Zumpango donde fue atendida”.

Por este hecho, el Ministerio Público inició la investigación correspondiente, lo que permitió que se identificara a la presunta responsable, contra quien se ejecutó una orden de aprehensión por el homicidio de la menor.

Luego de que Mirna Samary "N" recibiera el alta médica, fue detenida por los agentes de la FGJEM, posteriormente fue ingresada al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Zumpango.

El juez del caso valoró las pruebas aportadas por el Ministerio Público y determinó su vinculación a proceso, además de imponer la medida cautelar prisión preventiva y otorgó tres meses para la averiguación complementaria.

En el Código Penal del Estado de México se establece que la sanción por el delito de homicidio, en caso que la víctima sea cónyuge, concubina, concubinario, ascendientes, descendientes consanguíneos en línea recta o hermanos, se le impondrán de 40 a 70 años de prisión o prisión vitalicia.

Además de una multa de 700 a cinco mil días multa, lo que equivale de 82 mil a 586 mil pesos.