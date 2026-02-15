Choque múltiple en el Libramiento Bicentenario, en Lerma

Un fatal inicio de jornada se registró este domingo 15 de febrero de 2026 en el Libramiento Ruta de la Independencia Bicentenario, en el Estado de México, donde un choque múltiple provocó víctimas mortales, personas lesionadas y el cierre total de la vialidad en ambos sentidos.

El siniestro principal ocurrió en los límites de Lerma, Toluca y Xonacatlán, a la altura del kilómetro 5 de esta vía de cuota.

De acuerdo con los reportes preliminares, un autobús de pasajeros de la empresa Flecha Roja, identificado con el número económico 1106, se impactó contra la parte trasera de un camión de carga tipo torton.

Autoridades de seguridad señalaron que la causa principal del accidente vial fue la presencia de un banco de niebla denso, el cual redujo considerablemente la visibilidad en este tramo carretero. También se reportaron condiciones adversas adicionales como humo por quema de pastizales.

El saldo preliminar indica dos personas fallecidas y al menos diez lesionadas, aunque en un segundo reporte las autoridades señalaron que aún no existe una cifra definitiva de víctimas.

Movilización de cuerpos de emergencia

Tras el impacto, se desplegó un operativo de atención inmediata encabezado por paramédicos del Servicio de Urgencias del Estado de México, personal de la Cruz Roja Mexicana, elementos de Protección Civil y efectivos de la Secretaría de Seguridad estatal.

La circulación fue cerrada totalmente en ambos sentidos mientras se esperaba la llegada de peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

El centro de monitoreo C5 Estado de México informó sobre carga vehicular severa y exhortó a los automovilistas a evitar la zona y extremar precauciones.

Otro choque y afectaciones viales

En la misma zona se reportó un segundo accidente, en el que estuvieron involucrados dos vehículos particulares. De acuerdo con los primeros informes, en esas unidades viajaban menores de edad, aunque no se ha detallado su estado de salud.

El doble incidente generó largas filas de vehículos detenidos en ambos sentidos del libramiento, afectando la movilidad regional durante varias horas.

Las autoridades no han emitido un dictamen final sobre las causas, pero confirmaron que al momento del accidente prevalecían niebla espesa y humo, factores que disminuyen drásticamente la visibilidad y aumentan el riesgo de colisiones en autopistas de alta velocidad.

La investigación continúa para determinar responsabilidades y confirmar el número oficial de víctimas.

