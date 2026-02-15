Cae pareja por robo a peatón en Ecatepec; asaltaban en motos robadas

Una pareja fue detenida en el pueblo de Santa María Tulpetlac en el municipio de Ecatepec, Estado de México, por su probable participación en el delito de robo con violencia a un peatón, además viajar en dos motocicletas robadas.

La detención se registró cuando elementos de la policía municipal realizaban patrullaje sobre calle Aguascalientes cuando un joven con señas pidió apoyo y denunció que una pareja, hombre y mujer, que viajaban a bordo de dos motocicletas color negro, minutos antes lo habían amagado con un cuchillo y despojado de efectivo y sus pertenencias.

Ante ello, se inició una persecución y aunque les marcaron el alto, hicieron caso omiso, por lo que llegó respaldo de otra patrulla de la Policía Metropolitana y dieron alcance a la pareja.

En el lugar fue detenido Edwin “N” de 20 años, quien fue reconocido por la víctima como probable responsable de robo con violencia y a quien le hallaron un cuchillo de 22 centímetros color cromo fajado en la cintura.

También fue asegurada a una femenina que iba en otra motocicleta, identificada como Frida Jaqueline “N” de 25 años, quien portaba una mariconera color negro y en su interior portaba dinero en efectivo y las pertenencias al parecer despojadas a la víctima.

Asaltaban en motos robadas

Al revisar las motocicletas, una Italika tipo FT150, Modelo 2024, color negro y sin placas de circulación, contaba con reporte de robo del 30 de enero.

La segunda motocicleta Italika 250z color negro igual sin placas de circulación, también relacionada con una carpeta de investigación del 08 de febrero, por el delito de robo.

La pareja de 20 y 25 años fue presentada ante la Fiscalía Especializada en la Investigación del delito Robo de Vehículo Valle México, por los delitos de robo con violencia y robo equiparado.

