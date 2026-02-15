San Valentín: Casi 2 mil parejas se casan en el marco del Día del Amor en el Edomex

Más de mil 750 parejas contrajeron matrimonio; entre ellos, 25 parejas igualitarias en bodas colectivas en Tecamac, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Los Reyes la Paz, Estado de México.

En el marco del Día del Amor y la Amistad, en Nezahualcóyotl, 950 parejas contrajeron matrimonio, de ellas 15 de matrimonios igualitarios.

El alcalde de dicho municipio, Adolfo Cerqueda, resaltó que el objetivo de estos eventos masivos es brindar seguridad legal.

Pues al obtener su acta de matrimonio, las parejas acceden de inmediato a derechos de seguridad social, herencias y la construcción de un patrimonio sólido bajo el amparo de la ley”.

Previo a la ceremonia, el gobierno municipal consintió a los contrayentes, ya que desde temprana hora hubo servicios gratuitos de estética, quienes peinaron a las novias, las maquillaron y les cortaron el cabello a los novios.

Luego del enlace, se rifó entre los contrayentes un viaje todo pagado, así como electrodomésticos, muebles, pantallas, refrigeradores salas y comedores.

En la Paz, la alcaldesa Martha Guerrero, presidió la ceremonia en donde 250 parejas contrajeron matrimonio, entre ellas 10 parejas igualitarias, quienes buscaban dar fortaleza y legalidad a su unión.

Guerrero Sánchez indicó que, en busca de regularizar su situación legal para dejar la unión libre y así mantener un matrimonio con respeto y fuerte, también participaron 10 parejas igualitarias

En Tecámac, la alcaldesa Rosa Yolanda Wong celebró la unión matrimonial gratuita de 150 parejas, un acto que refrendó el compromiso del gobierno municipal, de brindar certeza jurídica a la ciudadanía y fortalecer la unión familiar, prioridad para el Ayuntamiento.

En ese sentido, destacó que el Ayuntamiento trabaja de forma permanente para brindar certeza jurídica a las familias tecamaquenses, reconociendo y respetando todos los tipos de familia, sin distinción ni discriminación, bajo el principio de que el amor es un derecho que debe ejercerse en libertad.

Miles de parejas que se casaron en una boda colectiva en el Estado de México Foto: Especial

En CDMX rompen récord en bodas colectivas

Por Hilda Castellanos

Este 14 de febrero, el Auditorio Nacional se transformó en el escenario de una unión civil histórica donde dos mil 378 parejas formalizaron su relación jurídica bajo la consigna de que el amor es amor.

La ceremonia, que originalmente se realizaría en el Zócalo, pero fue trasladada por la persistencia de la contingencia ambiental por ozono al recinto de Reforma, reunió a una diversidad de historias que incluyó desde jóvenes en sus veintes, hasta adultos mayores con décadas de unión libre, así como a la población LGBTIQ+.

Durante la lectura de votos, la juzgadora recordó que el matrimonio otorga derechos y obligaciones equitativas, subrayando que el trabajo del hogar debe ser reconocido y valorado como una aportación fundamental a la sociedad conyugal.

La jornada concluyó en un ambiente festivo amenizado por El Súper Show de los Vaskez.

Tras el brindis colectivo y la entrega de actas en la explanada del Auditorio, los recién casados celebraron con la repartición de un pastel gigante y sesiones de fotos en escenarios decorados con flores naturales.

Miles de parejas que se casaron en una boda colectiva en el Auditorio Nacional Foto: Eduardo Jiménez

