Semar detiene a presunta extorsionadora ligada con sindicatos en el Edomex

Iris Jazmín Pedraza Proal, presunta integrante del grupo denominado “Sindicato 25 de Marzo”, en la facción identificada como Agrupación Silvano Pedraza (ASIP), fue detenida en el Estado de México en cumplimiento a una orden judicial, por el delito de extorsión.

La Secretaría de Marina-Armada de México (Marina) informó que la captura se realizó en coordinación con la Policía Metropolitana, en apoyo a la Fiscalía General de Justicia de la entidad mexiquense.

De acuerdo con investigaciones del Gabinete de Seguridad, Pedraza Proal encabeza la estructura del grupo delictivo denominado “Sindicato 25 de Marzo”, relacionada con diversas denuncias por extorsión.

Tras el cumplimiento de la orden de aprehensión, a la imputada se le leyeron sus derechos para ser puesta a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, para el seguimiento de las investigaciones, indicó la Armada.

En las investigaciones, se estableció que la ASIP forma parte de la estructura vinculada a la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), también relacionada con investigaciones por su participación en actividades ilícitas en territorio mexiquense, entre ellas la extorsión.

A Pedraza Proal se le vincula como líder operativa de la facción ASIP, y es considerada como una de las principales generadoras de violencia en el municipio de Ecatepec.

La organización USON es encabezada por Guillermo Fragoso Báez, El Memo, quien actualmente está prófugo de la justicia, de acuerdo con las investigaciones del Gabinete de Seguridad.

fdm