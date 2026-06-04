Capturan a sujetos dedicados a la extorsión y despojo en Ecatepec

Como parte del operativo Restitución, autoridades del Estado de México detuvieron a dos sujetos pertenecientes al "Los Mondragón”, grupo adherido a la Unión de Sindicatos y Organizaciones Sociales de la República Mexicana (USON), la cual se hace pasar por organización social, pero que en realidad su actividad principal es el despojo.

Ulises Josué "N", presunto líder de “Los Mondragón” y Josué Gael "N” fueron detenidos por ser los presuntos responsables en el delito de extorsión, contra una persona que los denunció y a la que amenazaron con provocarle daños si no desistía de la denuncia.

De acuerdo a información de la fiscalía estatal, “Los Mondragón” estaría relacionado con los delitos de extorsión, despojo, homicidio y delitos contra la salud, cuya zona de operación son los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl”.

Amenazas fueron constantes

El hecho por el que ambos sujetos fueron detenidos ocurrió el 25 de agosto del año pasado, cuando la víctima salió de su vivienda, en el municipio de Ecatepec, cuando fue abordado por Ulises Josué y Josué Gael.

Operación Restitución en Edomex. Especial

Ambos lo amenazan con privarlo de la vida o causarle daño a algún miembro de su familia si no retiraba una denuncia interpuesta en contra de uno de ellos. Las intimidaciones se repitieron en otras tres ocasiones.

Al tomar conocimiento de los hechos, la fiscalía dio inicio a las investigaciones pertinentes, mediante las cuales logró identificar a los probables responsables de estos hechos, por lo que solicitó y obtuvo de un Juez la orden de aprehensión”.

Los dos hombres fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, en espera su situación legal. En caso de ser condenados, podrían recibir una sentencia de hasta 70 años de cárcel.

Resultados del operativo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que con la detención de esas dos personas suman 46 objetivos prioritarios detenidos.

Se detalló que Josué Gael "N" también es investigado investiga por su probable participación en los delitos de portación de arma de fuego y contra la salud, por hechos ocurridos en junio de 2023, en Ecatepec.

Operación Restitución en Edomex. Especial

De acuerdo con las investigaciones, esa persona disparó contra de elementos de la Policía Municipal, Secretaría de Seguridad estatal, Guardia Nacional y de la Fiscalía General de Justicia.

Por esta razón, el 6 de julio de 2023, un juez dictó vinculación a proceso a los detenidos, integrantes del grupo criminal ‘Los Mondragón’ por delitos contra la salud, portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo del ejército, se declinó competencia a la Fiscalía General de la República, posteriormente fueron puestos en libertad”.

Si eso no fuera suficiente, también se le relaciona con el homicidio en grado de tentativa y despojo en agravio de una mujer, a la que el 6 de noviembre de 2024, junto con un grupo de 30 personas llegaron al domicilio de la víctima en Ecatepec.

Para despojarla de su vivienda dispararon en su contra, ante el temor de ser privada de la vida, decidió abandonar la propiedad, misma que fue invadida; sin embargo, tiempo después fue restituida a su legítima propietaria.