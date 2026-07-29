Quién era Sergio “Checo” Padilla, locutor y cantante asesinado en Ecatepec

El asesinato de Sergio “Checo” Padilla conmocionó al mundo de la radio y la música regional mexicana.

El cantante y locutor mexicano, de 72 años, construyó una carrera que combinó la conducción radiofónica con interpretaciones musicales completamente en vivo, una propuesta que durante años acompañó las mañanas de la audiencia y que terminó por darle un lugar especial dentro de la historia de la radio nacional.

Sergio “Checo” Padilla: De Huetamo a la radio nacional

Sergio “Checo” Padilla nació en Huetamo, Michoacán, y desde muy joven encontró en la música regional mexicana el camino para desarrollar su carrera artística.

Sus primeros pasos llegaron junto al guitarrista Isidro “Chilo” Castro, con quien formó el dueto Caín y Abel.

Ambos comenzaron a recorrer distintos escenarios interpretando música tradicional mexicana, experiencia que más adelante abriría la puerta a una oportunidad poco habitual para un cantante.

A diferencia de otros intérpretes de la época, Padilla no limitó su trabajo a los conciertos o las grabaciones. Su carrera dio un giro cuando la radio comenzó a apostar por formatos que mezclaban entretenimiento e interpretaciones musicales en tiempo real.

Sergio "Checo" Padilla dedicó más de 30 años a la radio mexicana. Redes Sociales

La voz que cambió la forma de hacer radio en vivo

Fue durante la década de los ochenta cuando Sergio Padilla llegó a XEW, una de las estaciones más importantes del país.

Se integró al programa Buenos Días, conducido por Héctor Martínez Serrano, donde encontró el espacio ideal para desarrollar una propuesta distinta.

Mientras la mayoría de los programas recurrían a grabaciones, Padilla apostó por interpretar canciones completamente en vivo, acompañado únicamente por su guitarra o respaldado por mariachis y otros músicos.

Aquella dinámica convirtió cada emisión en una experiencia diferente para la audiencia. No existían pistas pregrabadas ni actuaciones preparadas con anticipación. La música sonaba en tiempo real mientras el programa se transmitía, algo que con el paso de los años se volvió una de sus principales características.

Gracias a ese formato permaneció más de tres décadas al aire, consolidándose como uno de los rostros y voces más identificables para los seguidores de la radio tradicional.

El cantante y locutor Sergio "Checo" Padilla nació en Huetamo, Michoacán. FB Checo Padilla Oficial

¿Por qué le decían el “antropólogo musical”?

Con el paso del tiempo, los propios radioescuchas comenzaron a llamar a Checo Padilla el “antropólogo musical”.

El apodo surgió porque, además de interpretar canciones, acostumbraba explicar el origen de muchas piezas del repertorio mexicano, compartir anécdotas sobre compositores y rescatar historias relacionadas con la música popular.

Su combinación entre interpretación, conocimiento y conversación hizo que su participación fuera más allá del entretenimiento.

Durante años ayudó a acercar al público a distintos géneros del folclore nacional, siempre desde un lenguaje sencillo y cercano.

Su estilo terminó por distinguirlo dentro de la radio mexicana, donde logró construir una identidad propia sin abandonar sus raíces como cantante.

Checo Padilla fue una de las voces más reconocidas de la XEW. FB Checo Padilla Oficial

Una carrera que se mantuvo vigente por décadas

Aunque la radio y la industria musical cambiaron con el paso de los años, Sergio “Checo” Padilla continuó activo.

Su presencia en los micrófonos se mantuvo vigente durante más de 30 años, una permanencia poco común en un medio caracterizado por la constante renovación de formatos y conductores.

Mientras nuevas generaciones de locutores llegaban a la radio, Padilla conservó un espacio gracias al vínculo que construyó con su audiencia y a una propuesta que seguía apostando por la música interpretada en vivo.

Hasta el último fin de semana de julio de 2026 seguía realizando actividades relacionadas con su trabajo artístico.