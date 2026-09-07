Hay condiciones para procesos electorales pacíficos en el EdoMéx: Horacio Duarte

De cara a las elecciones de junio de 2027, Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno y encargado de la política interna mexiquense, aseguró que hay condiciones para que haya procesos electorales federales y locales pacíficos durante el 2027 en el EdoMéx.

Vamos a tener diálogo todas las fuerzas políticas; se instalarán las mesas de trabajo correspondientes y de esa manera nos vamos a enfocar a que en el 2027 sea la gente la que decida”, dijo el Secretario Horacio Duarte, conocido también por ser la mano derecha de la Gobernadora Delfina Gómez.

Garantizó que habrá coordinación con las diferentes instituciones para garantizar la paz, en el ámbito de cada responsabilidad.

El Congreso Local emitirá la declaratoria y se instalará el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, comentó Duarte Olivares.