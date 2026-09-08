Aseguran más de 10 mil litros de Gas LP almacenados ilegalmente en Edomex

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), desplegaron un dispositivo de seguridad perimetral para respaldar a integrantes de la Fiscalía General de la República (FGR), Petróleos Mexicanos (Pemex) y Protección Civil durante tres cateos realizados en el Estado de México.

Las diligencias se llevaron a cabo en inmuebles ubicados en los municipios de Almoloya de Juárez y Toluca, como parte de investigaciones relacionadas con el presunto almacenamiento y tráfico ilegal de combustible.

Durante los operativos, las autoridades aseguraron 10 mil 117 litros de presunto Gas LP, además de cuatro pipas utilizadas para el traslado de este combustible.

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También fue localizado un tanque de distribución con capacidad para cinco mil litros, el cual se encontraba abastecido aproximadamente al 35 por ciento al momento de la intervención.

Entre los objetos decomisados se encuentran una cuatrimoto, dos motocicletas, un despachador de Gas LP equipado con manguera y diversos accesorios, así como un sistema digital de videograbación y dinero en efectivo de distintas denominaciones.

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Tras concluir las diligencias ministeriales, el combustible, los vehículos y el resto de los indicios quedaron a disposición de las autoridades competentes, que continuarán con la integración de las carpetas de investigación correspondientes para determinar responsabilidades y establecer la posible participación de otras personas en estas actividades ilícitas.