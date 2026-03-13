Detienen en Edomex a banda por robo a casa de empeño en Querétaro

Luego de una persecución y enfrentamiento armado, cuatro hombres fueron detenidos en el municipio de Soyaniquilpan, Estado de México, ya que serían los responsables de asaltar una casa de empeño en Querétaro, además de que estarían relacionados con hechos similares cometidos en otros estados.

La captura, de dos adultos y dos menores de edad, ocurrió en una acción implementada entre la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Guardia Nacional (GN) luego de recibir la alerta de las autoridades de Querétaro sobre los vehículos en los que escaparon los asaltantes.

“La acción se logró tras un alertamiento emitido por el sistema de videovigilancia del Centro de Análisis e Inteligencia para la Seguridad (CIAS) de Querétaro, donde se informó sobre la participación de un vehículo en el robo a una casa de empeño, ubicada en Plaza Constituyentes de esa entidad”.

Asaltantes intentaron escapar

Luego de conocer las características del automóvil, el Centro de Control, Comando, Comunicación, Computo y Calidad (C5) comenzó con la búsqueda de la unidad, también se contó con ayuda de los agentes de campo, quienes pudieron localizarla cuando circulaba por la carretera federal 57.

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“De acuerdo con los reportes, los probables responsables inicialmente se desplazaban en una motocicleta y posteriormente abandonaron la unidad y continuaron su huida en el automotor rumbo al territorio mexiquense”.

Cuando los agentes estatales y federales alcanzaron a la unidad, les ordenaron detener la marcha; sin embargo, los tripulantes del vehículo desobedecieron la orden y aceleraron la marcha para dirigirse al Parque Industrial Arco 57, debido a la persecución perdieron el control del automóvil y se impactaron contra un montículo de tierra.

Enseguida descendieron de la unidad y comenzaron a disparar contra los agentes de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional, quienes repelieron la agresión y consiguieron detener a Eder “N”, de 20 años y Gerardo “N”, de 24 años, así como dos menores de edad; uno de los sujeto fue rozado por una bala, tras ser valorado médicamente se le reportó estable.

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Se les investiga por más robos

Una vez controlada la situación, a los detenidos se les aseguró un arma de fuego calibre 22 milímetros, un cargadoe, cartuchos útiles, el automóvil relacionado con los hechos, cadenas, anillos, aretes, dijes y pulseras de oro, con un valor aproximado de 244 mil pesos, exhibidores de joyería, una báscula gramera y 25 bolsas con droga, posible cristal.

De acuerdo con las primeras indagatorias, los detenidos podrían estar relacionados con al menos 13 robos registrados en establecimientos de la misma cadena, en entidades como Estado de México, Ciudad de México e Hidalgo, por lo que las investigaciones continuarán.

Los cuatro detenidos, las joyas y droga asegurada, el arma, cargadores y cartuchos fueron trasladados a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) con sede en Jilotepec, donde se inició la carpeta de investigación por los delitos de homicidio en grado de tentativa en agravio de elementos de seguridad y delitos contra la salud, más los que resulten.

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