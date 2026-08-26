Cae pareja en Tultitlán por trata y trabajo forzado de cuatro menores

Cuatro menores de 7, 9, 10 y 12 años de edad fueron rescatados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes eran posibles víctimas de trata de personas en una recicladora ubicada en Sierra de Guadalupe Buenavista, en este municipio.

De acuerdo con una denuncia recibida por esta Fiscalía, a partir de enero de 2025, una menor de 13 años de edad fue obligada por su madre, Tania “N”, a trabajar separando y cargando materiales de reciclaje al interior de un negocio propiedad de su pareja sentimental, José Andrés “N”, en un horario de 2 a 6 de la tarde, de domingo a viernes, en tanto que los sábados y durante la temporada vacacional trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

En caso de que la víctima se negara a trabajar, era violentada psicológica y físicamente por los investigados, quienes obtenían un beneficio económico de 4 mil a 9 mil pesos semanales. Esta situación también le ocurría a sus dos hermanos menores de edad.

La adolescente solicitó ayuda de su padre para poder salir de dicho domicilio.

Una vez que se tuvo conocimiento de estos hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició la investigación correspondiente, por lo que solicitó y obtuvo de la autoridad judicial la autorización de una orden de cateo para el domicilio señalado.

Personal de esta Fiscalía, en coordinación con Defensa y GN, realizó el despliegue operativo para cumplimentar dicha diligencia, la cual permitió la liberación de cuatro menores de edad, dos de ellos hermanos de la víctima de 13 años y dos más, de 7 y 10 años, hijos del detenido.

De estos dos últimos, ambos contaban con ficha de desaparición desde diciembre de 2023, la cual no se había dado de baja y habría sido levantada por el propio José Andrés “N”, quien nunca informó a la autoridad sobre la localización de sus hijos.

Los cuatro menores fueron certificados con lesiones recientes y antiguas en diversas partes del cuerpo, principalmente en las manos, y manifestaron que “trabajaban en el reciclaje de basura”. Los menores quedaron bajo el resguardo del DIF municipal, en espera del informe de redes de apoyo para, en su caso, establecer qué familiares asumirán su resguardo.

Al término de esta diligencia, el inmueble fue asegurado en tanto continúan las investigaciones.

Tania “N” y José Andrés “N” son investigados por el delito de trata de personas en su modalidad de trabajos forzados, en agravio de una adolescente de 13 años.

Respecto de los niños que cuentan con reporte de desaparición, se realizará la baja del boletín de búsqueda.

En este cateo también fueron rescatados seis porcinos, cinco aves, una iguana, una cabra y un canino, los cuales se encuentran bajo el cuidado de CEPANAF, que junto con PROFEPA realiza las diligencias para la investigación correspondiente.

Tania “N” fue ingresada al Centro Penitenciario de Tlalnepantla y José Andrés “N”, al de Cuautitlán, a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica. En caso de ser declarados responsables del delito de trata de personas en su modalidad de trabajos forzados, podrían alcanzar una pena de hasta 30 años de prisión; sin embargo, deben ser considerados inocentes en tanto no exista una sentencia condenatoria en su contra.