Motociclista evade caseta y activa barrera antievasión; daña camioneta y huye | VIDEO

Un motociclista que intentó evadir el pago de una caseta en la autopista Peñón-Texcoco en el Estado de México, provocó daños a una camioneta que circulaba detrás de él, luego de activar el sistema antievasión instalado en la plaza de cobro.

Tras el incidente, el motociclista continuó su camino y abandonó el lugar sin hacerse responsable por las afectaciones derivadas de su falta de civismo al circular en una vialidad de paga.

De acuerdo con las autoridades, el sistema se activa cuando un vehículo intenta cruzar sin pagar y puede desplegar una barrera metálica para impedir la evasión. En este caso, el mecanismo se activó después del paso del motociclista y terminó golpeando a la camioneta que venía inmediatamente detrás.

El incidente se suma a otros registrados desde que comenzó a operar el sistema en las casetas de esta autopista. Algunos vehículos han sufrido daños en defensas, partes inferiores y neumáticos.

El incidente se suma a otros registrados desde que comenzó a operar el sistema en las casetas de esta autopista. Especial

¿Cómo funcionan estos sistemas?

Los dispositivos antievasión utilizan sensores y barreras que se activan cuando detectan que un conductor intenta superar la pluma sin realizar el pago. Dependiendo del sistema, pueden levantarse estructuras metálicas o activarse mecanismos que dañan los neumáticos para detener al vehículo.

El objetivo es impedir que los automovilistas aceleren y atraviesen la caseta sin cubrir la tarifa, una práctica que también puede poner en riesgo a quienes circulan detrás.

¿Cuánto cuesta evadir una caseta?

La sanción depende de la jurisdicción de la carretera. En vías estatales del Estado de México, la evasión de peaje puede ser sancionada con multas de 16 a 20 UMA, que en 2026 representan aproximadamente mil 877 a 2 mil 346 pesos.

En carreteras federales, el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal contempla multas mayores: de 50 a 60 UMA, equivalentes en 2026 a aproximadamente 5 mil 866 a 7 mil 39 pesos, además del pago del peaje omitido.

A la multa pueden sumarse gastos por grúas, reparación del vehículo, daños a terceros o afectaciones a la infraestructura, dependiendo de las circunstancias del incidente.