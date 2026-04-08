Cae expolicía secuestrador en Ecatepec; Semar encabezó la Operación Enjambre

En una acción derivada de la Operación Enjambre, elementos de infantería de la Fuerza de Tarea Especial Marina de la Armada de México (Semar) en coordinación con elementos de la Fiscalía del Estado de México (FGEM), ejecutaron una orden de aprehensión contra Juan “N”, de 51 años, ex elemento de la Policía Municipal de Ecatepec, señalado por su probable participación en el delito de secuestro.

El cumplimiento del mandato judicial se realizó al interior del edificio del Ayuntamiento de Ecatepec, ubicado en la colonia San Cristóbal Centro, como parte de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana para la Construcción de la Paz en ese municipio.

Centro de Justicia de Ecatepec 'Las Palmas'

Detenido Especial

De acuerdo con información oficial, la captura fue resultado de trabajos de investigación coordinados entre personal naval y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

En el operativo participaron integrantes de la Fuerza de Tarea Especial Marina, en conjunto con la Policía Municipal y agentes de la Policía de Investigación.

Tras ser asegurado, al imputado se le dio lectura a sus derechos y fue trasladado al Centro de Justicia de Ecatepec Las Palmas, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica conforme al proceso establecido en la ley.

Posteriormente, bajo un dispositivo de seguridad, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social “Dr. Sergio García Ramírez”, ubicado en Santa María Chiconautla.

La detención se enmarca en las acciones de depuración institucional y saneamiento de corporaciones policiales que impulsan los tres órdenes de gobierno en esa demarcación del Estado de México.

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