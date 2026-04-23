Turista difunde nuevo video del tirador de Teotihuacán; ‘el sueño terminó en pesadilla’

“Apenas habíamos descendido unos cuantos escalones —cuatro, cinco tal vez— cuando escuchamos un estruendo. Al principio pensamos que eran cohetes… pero en segundos todo cambió”. Así relata Joel Torres la pesadilla que vivió durante el ataque armado registrado el pasado lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde una turista canadiense murió y otras 13 personas resultaron heridas.

Hace meses Yazmin y yo habíamos planeado este viaje con ilusión: traer a mi hijo y a su esposa a conocer la Ciudad de México”, contó en sus redes sociales. Desde Dallas, Texas, organizaron cada detalle con el objetivo de crear recuerdos inolvidables.

La cámara que captó el momento clave

Torres decidió documentar la experiencia con una cámara Insta360, capaz de grabar en 360 grados sin necesidad de encuadrar. El resultado fue un video compartido en su cuenta de Facebook que muestra el momento en que el atacante, identificado como Julio César Jasso, sube a la primera plataforma de la Pirámide de la Luna.

El material permite observar cómo el tirador pasa frente a la familia, se coloca en el costado izquierdo, deja su mochila y se hinca. Durante varios segundos, saca objetos de su maleta mientras cerca de él se encontraban dos turistas, presuntamente canadienses, una de ellas la víctima fatal.

Logré capturar en mi cámara 360 varios momentos desde distintos ángulos. En este video pude captar al atacante: sube a la pirámide, pasa frente a nosotros, se coloca en una esquina… y comienza a prepararse. Lo que sigue es devastador: una joven pierde la vida, y hay varios heridos”.

El caos tras los disparos

Mientras Joel descendía por las escalinatas, comenzaron a escucharse los disparos. “Gritos. Caos. Gente corriendo desesperada”, describió. “¡Tiros, tiros!”.

El miedo se apoderó de todo. Sabíamos que teníamos que bajar, pero los escalones eran peligrosos, empinados… una caída podía ser fatal. Aun así, la adrenalina tomó el control. No sé cómo logramos bajar tan rápido”.

Huida y desesperación

“Mientras corríamos, los disparos seguían sonando. Cada segundo se sentía eterno. Solo pensábamos que una bala podía alcanzarnos en cualquier momento. Buscábamos cubrirnos detrás de las murallas, tratando de mantenernos a salvo”.

Joel relató que finalmente lograron llegar al estacionamiento, aunque el pánico continuaba. “No encontrábamos nuestro autobús. Tuvimos que seguir corriendo hasta la entrada, hasta que por fin lo encontramos”.

El shock tras sobrevivir

La pesadilla parecía interminable. Una vez dentro del autobús… llegó el shock. El silencio, los nervios, las miradas. Todos intentando procesar lo que acabábamos de vivir”.

El contraste entre la experiencia inicial y el desenlace fue contundente. “Es difícil aceptar cómo un viaje tan hermoso pudo transformarse en una experiencia tan aterradora. Algo que nunca habíamos vivido… y que jamás olvidaremos”.

De un amanecer perfecto al horror

Joel recordó que el día comenzó con entusiasmo: “La mañana comenzó temprano, llenos de emoción, rumbo a una de las experiencias más esperadas: volar en globo sobre Teotihuacán. Y fue exactamente eso… inolvidable. El amanecer, el paisaje, la tranquilidad en el aire—todo era perfecto”.

Después del vuelo, desayunaron y se dirigieron a las pirámides para continuar el recorrido. “Entramos al parque y fuimos directo a subir la Pirámide de la Luna. Ahí arriba, entre fotos y sonrisas, admirábamos la vista, sin imaginar lo que estaba por venir”.

Nunca imaginó que ese día, planeado con tanta anticipación, culminaría en una tragedia marcada por la violencia.

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