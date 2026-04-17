Avanzan obras para evitar inundaciones en Nezahualcóyotl y La Paz

A fin de evitar inundaciones en los municipios de Nezahualcóyotl y La Paz, del Estado de México, por escurrimientos provenientes de la parte alta de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, se llevan a cabo obras para mitigar el impacto con una inversión de nueve mil millones de pesos.

Las obras son parte del Plan Integral del Oriente del Estado de México, cuya cantidad se sumará a la inicialmente anunciada de 87 mil 500 millones de pesos, explicó Raúl Armando Quintero Ramírez, coordinador general del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED).

Al acudir al municipio de Chalco, a la entrega de pavimentación de vialidades en la colonia Covadonga, explicó que inicialmente para los 10 municipios del oriente se estableció la cifra superior a los 87 mil millones de pesos; sin embargo, ante las inundaciones que se presentaron el año pasado en Nezahualcóyotl, Los Reyes e Iztapalapa en la Ciudad de México, se llevó a cabo un análisis regional.

Foto: Especial

El estudio se realizó en coordinación con los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de Méxica, municipios y alcaldía para determinar los trabajos necesarios para mitigarlas afectaciones, por lo que ya se iniciaron las obras en Iztapalapa, en la colonia San Miguel Teotongo.

De esa colonia es donde escurre mayormente el agua hacia esta zona baja de Los Reyes La Paz y Nezahualcóyotl, se realiza una obra que se calcula entre ocho y nueve mil millones”.

Foto: Especial

Asimismo, se resaltó dentro del Plan Integral Oriente se contemplan acciones para mejorar la calidad de vida de 10 millones de habitantes en 10 municipios, entre ellos Chalco.

La alcaldesa Abigail Sánchez detalló que las obras realizadas han ayudado a proporcionar mejores servicios para los vecinos, como es el caso de la colonia Covadonga, en donde durante 40 años esperaron que se pavimentaran las vialidades.

La presidenta municipal resaltó que este tipo de obras ayudan a mitigar la inseguridad, al igual que los senderos seguros, los cuales ya cuentan con 23 kilómetros. Además de haberse entregado 12 mil apoyos para la vivienda a través de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

*DRR*