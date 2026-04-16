Investigan muerte de detenido en galeras de Policía Municipal de Ozumba

Luego de que presuntamente un hombre se quitara la vida dentro de las galeras de la Policía Municipal de Ozumba, Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos informó que conforme a las atribuciones que le confiere la ley, inició de oficio la investigación correspondiente, la cual quedó radicada en la Visitaduría General de Chalco.

Asimismo, reiteró que toda persona bajo resguardo de una autoridad municipal debe recibir un trato digno y condiciones que garanticen su vida e integridad. Por ello, se solicitará a las autoridades competentes la información necesaria para esclarecer los hechos y determinar, en su caso, posibles vulneraciones a derechos humanos.

Cabe recordar que, el pasado fin de semana, fue detenido Gilberto, quien estaba en estado de ebriedad por lo que presuntamente alteraba el orden público.

Horas después de su detención fue localizado sin vida, presuntamente ahorcado, a la familia se le notificó 10 horas después, según lo relatado por sus deudos.

De acuerdo con los primeros reportes, Gilberto fue entrevistado y sometido a revisión física por parte de paramédicos, quienes evaluaron su estado de salud antes de ser ingresado.

Se informó que el detenido se quitó la vida luego de que le entregarán una colchoneta para dormir, la cual presuntamente desgarró atentar contra su vida, pero la familia exige se aclaren los hechos.

Al respecto, el ayuntamiento de Ozumba emitió un comunicado en el que aseguró que desde que se tuvo conocimiento de lo ocurrido en las galeras se dio aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Este gobierno municipal ha colaborado y seguirá colaborando plenamente con las autoridades competentes, además de revisar los procedimientos internos correspondientes para fortalecer en su caso los mecanismos de actuación y comunicación institucional”.

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