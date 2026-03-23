Aseguran toma clandestina con más de 25 mil litros de combustible en Tlalnepantla

La noche del domingo 22 de marzo, autoridades federales localizaron una toma clandestina de gasolina en un inmueble del municipio de Tlalnepantla, Estado de México, donde aseguraron al menos 25 mil litros de combustible, tras un mes de trabajos de inteligencia.

El operativo se llevó a cabo en el número 18 de la avenida Río de los Remedios, en la colonia San Juan Ixhuatepec, un punto cercano al cruce con Durán Castro, donde el predio operaba aparentemente como almacén de plásticos y botellas PET.

La intervención fue encabezada por la Gerencia de Inteligencia Operativa Logística de Petróleos Mexicanos (Pemex), en coordinación con la Fiscalía General de la República y corporaciones policiales del Estado de México.

De acuerdo con los primeros informes, al ingresar al inmueble, los agentes localizaron una unidad con más de 25 mil litros de gasolina, lo que confirma que el lugar funcionaba como punto de almacenamiento ilegal de hidrocarburos.

Sospechosos huyen por azoteas

Durante el despliegue, los elementos de seguridad detectaron la presencia de varias personas al interior del predio. Sin embargo, al percatarse de la llegada de las autoridades, los presuntos responsables huyeron por la parte trasera y a través de las azoteas de viviendas aledañas, logrando escapar.

Hasta el momento, no hay detenidos y al menos cuatro sujetos permanecen prófugos, según reportes preliminares.

En la zona se percibía un fuerte olor a hidrocarburo, lo que encendió las alertas de riesgo. Por ello, se solicitó la intervención de Protección Civil de Tlalnepantla, ante una posible evacuación de vecinos.

El perímetro fue asegurado y, aunque no se ordenó evacuación, la circulación en avenida Río de los Remedios fue cerrada en ambos sentidos para facilitar las labores de inspección y resguardo.

El operativo se llevó a cabo en el número 18 de la avenida Río de los Remedios, en la colonia San Juan Ixhuatepec. Cuartoscuro: Rogelio Morales Ponce

Adaptaron mecanismo de extracción en zona comercial

Las autoridades informaron que las investigaciones continuarán para identificar a los responsables y determinar el alcance de la red de huachicoleo en la zona.

El inmueble, ubicado en un área residencial y comercial, había sido adaptado para la extracción y almacenamiento ilegal de combustible, lo que evidencia un nivel de operación logística relevante.

Hasta ahora, se desconoce qué grupo criminal estaría detrás de esta actividad ilícita.

El huachicol representa uno de los principales desafíos para Petróleos Mexicanos. Durante 2025, las pérdidas por sustracción ilegal de combustibles aumentaron 14.4%, alcanzando los 23 mil 491 millones de pesos, frente a los 20 mil 529 millones registrados en 2024.

Este fenómeno no solo afecta las finanzas de la empresa estatal, sino que también incrementa los riesgos de seguridad para las comunidades donde operan estas redes.

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