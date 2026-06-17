Aseguran predio usado para almacenar madera talada ilegalmente

Autoridades federales y del Estado de México aseguraron un predio, el cual era usado para almacenar madera talada ilegalmente en el municipio de Xonacatlán, en el sitio también se aseguraron maquinaria y herramientas usadas para el procesamiento de la madera.

El operativo en contra de la tala clandestina estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), queines se encargaron de la clausura temporal del predio.

Derivado de una denuncia ciudadana sobre la aparente sustracción de madera en zonas protegidas, efectivos de la Fuerza Especial de Seguridad (FES), de la Coordinación de Grupos Tácticos de esta dependencia estatal, desplegaron un operativo interinstitucional, acciones emanadas de las Mesas de Paz, con las fuerzas federales en el municipio de Xonacatlán”, informó la SSEM.

Por lo que las fuerzas del orden localizaron el establecimiento señalado, ubicado en la colonia Celso Vicencio, los agentes procedieron con la inspección y encontraron varios metros cúbicos e madera.

Foto: Especial

Se aseguraron:

15 mil 536 metros cúbicos de madera en rollo de la especie pino

45 mil 270 metros cúbicos de madera en rollo de la especie oyamel

12 mil 941 metros cúbicos de madera aserrada

También se aseguró maquinaria industrial pesada y herramientas utilizadas para la producción, consistentes en dos torres de aserrío y un carro porta trozas, así como una camioneta de carga.

El inmueble usado para el almacenamiento de la madera, las herramientas y el vehículo quedaron bajo resguardo de las autoridades federales, quienes continuarán con la investigación para determinar las sanciones administrativas y penales correspondientes.