Petición de ayuda para lomito maltratado se convierte en rescate de niña

Una niña de 10 años que presuntamente sufría de maltrato, fue rescatada la noche de este lunes, en operativo conjunto entre policías municipales, personal del Sistema Municipal DIF Ixtapaluca y elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

El operativo derivó en primera instancia por una denuncia en redes sociales, en la pedían ayuda a las autoridades por el abandono y maltrato que le daban sus propietarios a un cachorro, en una vivienda de la Unidad Habitacional San Buenaventura, en Ixtapaluca, Estado de México.

Tras la queja y luego de viralizarse el caso, Carlo Humberto Navarro de Alva, director de Desarrollo Territorial, Urbano y Medio Ambiente, acudió con personal de Seguridad Pública municipal al domicilio para revisar la situación.

Foto: Especial

Al percatarse de la presencia de las autoridades, vecinos de la cerrada, abordaron al funcionario y le pidieron que apoyara a una niña de 10 años que vivía en el interior de la misma vivienda que se encontraba el perro, quien también sufría de abandono y malos tratos.

De inmediato y tras tomar conocimiento, el presidente municipal de Ixtapaluca, Felipe Arvizu, se informó a las autoridades de la FGJEM, para que se iniciara la carpeta de investigación y se procediera con el rescate de Flor, que estaba en el interior del domicilio, en compañía de su madre, pero que no accedía a abrir la puerta.

Minutos antes de la media noche, ya con el apoyo de las autoridades ministeriales, se logró ingresar a la casa y resguardar a la niña, que fue valorada por paramédicos y trasladada a instalaciones del DIF municipal, donde se valorará su situación y se le brindarán las atenciones necesarias.

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Por la mañana de este martes, se realizó una segunda intervención ministerial en la vivienda y se logró rescatar a “Titán”, una cruza de Pastor Belga con un criollo, que tiene no más de año y medio, a primera vista estaba en completo estado de abandono, deshidratado y desnutrido.

Es un perro muy activo, noble y comentan los vecinos que el perro salía corriendo cuando le abrían la puerta y sus dueños lo metían jaloneando, hoy le va a cambiar su destino para bien”, dijo Carlo Navarro.

El lomito quedó a resguardo de la Unidad de Control y Bienestar Animal, en espera de que la FGJEM indique cuál será su destino.

Tras el cateo en el domicilio, las autoridades, se colocaron sellos de inmueble asegurado en la propiedad.