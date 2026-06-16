Homicidios dolosos en el Estado de México caen 60% durante la actual administración

La estrategia de seguridad en el Estado de México reportó una disminución histórica del 60 por ciento en el índice de homicidios dolosos durante el periodo comprendido de septiembre de 2024 a mayo de 2026. De acuerdo con las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el promedio diario de este delito de alto impacto descendió de manera significativa al pasar de 6.6 casos a 2.7 registros por día en el territorio mexiquense.

Excélsior / Edomex

Este avance se complementa con las acciones operativas del Mando Unificado Oriente, el cual se encuentra desplegado en 15 municipios de la región bajo los lineamientos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Dicha coordinación regional consiguió reducir un 35 por ciento los homicidios en su zona de influencia y, en un balance reciente del 4 al 10 de junio, los cuerpos de seguridad evitaron que la ciudadanía realizara el pago de más de nueve millones de pesos por concepto de extorsión.

Excélsior / Edomex

Para fortalecer estas tareas de pacificación, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó la entrega de 32 nuevas patrullas a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Valle de Chalco. La adquisición de este parque vehicular requirió una inversión total de 22.1 millones de pesos, recursos que fueron asignados a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) del Gobierno Federal.

Excélsior / Edomex

Las unidades entregadas son camiones tipo pick up de doble cabina, equipadas especialmente para realizar labores operativas de prevención del delito y tareas avanzadas de videovigilancia. El equipamiento tecnológico de las patrullas cuenta con una cobertura de 360 grados, diseñada para optimizar la identificación en campo de personas con reporte de desaparición o bien aquellas que cuenten con una orden de aprehensión vigente.

Excélsior / Edomex

Durante el acto oficial, la mandataria mexiquense enfatizó que el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno coloca en el centro de las decisiones el bienestar del pueblo, con el objetivo firme de construir espacios libres de violencia. Con estas acciones y la inversión en tecnología policial, las autoridades estatales buscan consolidar la tendencia a la baja en la incidencia delictiva y devolver la tranquilidad a las familias en las regiones prioritarias de la entidad.