Sujeto que asaltó combi en autopista México-Pachuca queda vinculado a proceso

Marco Polo “N” vinculado a proceso por ser el presunto responsable de cometer el delito de robo a transporte público, el cual ocurrió en el municipio de Ecatepec, Estado de México, hechos ocurridos el pasado 24 de marzo.

En la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se estableció que ese día, Marco Polo abordó una unidad de transporte público que cubría su ruta sobre la autopista México-Pachuca, a la altura de la colonia colonia Santa María Tulpetlac.

El hoy investigado Marco Polo "N" abordó la unidad y amagó a los pasajeros y a la víctima con un objeto con características de arma de fuego. Una vez cometido este ilícito, descendió de la unidad para huir del lugar, en tanto que el chofer y los pasajeros solicitaron apoyo de los elementos de una unidad de la Policía municipal de Ecatepec”.

Los agentes comenzaron con la búsqueda del presunto responsable, una vez que le dieron alcance cuando intentaba abordar una motocicleta, tras encontrarle las pertenencias de los usuarios, procedieron con su detención.

Una vez que fue puesto a disposición de un juez y que se iniciara el proceso legal en su contra, se estableció la vinculación a proceso, además de dictar la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Sentencia contra homicida

En otros caso, la FGJEM pudo acreditar la responsabilidad de Beatriz Areli Terrazas Ruíz en el delito de homicidio, el cual cometió contra dos personas en la localidad del Salitrillo del municipio de Huehuetoca, por lo que fue condenada a 70 años de prisión.

Las autoridades pudieron establecer que el 23 de febrero pasado, las víctimas circulaban a bordo de una motocicleta, cuando en un punto de esa comunidad el pasajero descendió, mientras que el conductor continuó con su camino.

Foto: Especial

Después de avanzar unos metros, al pasar frente a la hoy sentenciada y otro individuo que se encontraban al lado de una motocicleta, el cómplice de Beatriz Areli Terrazas Ruíz accionó un arma de fuego en contra de una de las víctimas, mientras que la sentenciada la agredió utilizando un objeto contundente”.

La otra persona se acercó para tratar de ayudar a la víctima, pero en ese momento también dispararon en su contra; ambos agresores se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta.

A pesar de recibir atención de los servicios de emergencias, una de las víctimas perdió la vida por impacto de arma de fuego en el lugar, mientras que la segunda fue trasladada a un hospital cercano donde falleció”.

Además de la sentencia de 70 años de prisión, deberá pagar una multa de 565 mil 700 pesos, se estableció que por la reparación del daño material pagará 565 mil 700 pesos y por la reparación del daño moral se estableció el pago de 278 mil 800 pesos.

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