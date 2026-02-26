Capturan a grupo de extorsionadores por escandalizar en vía pública

En el municipio de Xonacatlán, Estado de México, fueron detenidas nueve personas, a las que se les aseguraron varias dosis de drogas, también estarían relacionadas con una célula criminal dedicada a la extorsión en varios municipios.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que la captura ocurrió durante un patrullaje que se realizó en conjunto con elementos de la Fiscalía General de Justicia Mexiquense (FGJEM) y Policía Municipal.

“Este despliegue permitió la detención de nueve hombres probables responsables de delitos contra la salud y extorsión”.

Escándalo en vía pública

Las autoridades informaron que, en un despliegue de proximidad, para resguardar la integridad de los vecinos, cuando circulaban por calles de la colonia Centro, se percataron que un grupo de personas alteraban el orden público, por lo que de inmediato intervinieron para evitar que la situación escalara y contener a los sujetos.

Foto: Especial

Por lo que les dijeron que llevarían a cabo una revisión de rutina, fue así como les encontraron 20 bolsas de plástico con hierba verde y seca, con características propias de la marihuana, una más con posible cristal, dinero en efectivo, cinco motocicletas y un teléfono celular.

Por lo anterior, los uniformados aprehendieron a:

Osvaldo “N” de 45 años

Cristian “N” de 31 años

Sergio “N” 27 años

Eduardo “N” de 21 años

Pedro “N” de 25 años

Eduardo “N” de 20 años

Arturo “N” de 33 años

Mario “N” de 23 años

Alexis “N” de 30 años

Los sujetos ofrecieron dinero a las autoridades para no ser detenidos; sin embargo, su intento no tuvo resultados, fueron detenidos y presentados ante el Ministerio Público para continuar con la investigación del caso y determinar su situación jurídica.

“De acuerdo con las primeras investigaciones, los detenidos podrían pertenecer a un grupo criminal que se dedica al delito de extorsión y cobro de piso, en los municipios de Xonacatlán, Lerma, Otzolotepec y Toluca, por lo que las indagatorias continuarán”.

Sanciones que enfrentan

En el Estado de México, el delito de cohecho tiene una sanción de seis meses a tres años de prisión y de 30 a 300 días de multa, esto aplica cuando el beneficio obtenido no exceda del equivalente de 90 veces el salario mínimo, alrededor de 28 mil 300 pesos o no sean cuantificables.

Foto: Especial

La sanción aumenta de tres a ocho años de prisión y de 500 a mil días multa, cuando el beneficio obtenido exceda de 90 veces el salario.

“No será sancionado el particular que denuncie ante el Ministerio Público dentro de los 15 días siguientes a los hechos, la entrega que haya efectuado a un servidor público de dinero o cualquier otra dádiva cuando éste lo hubiera solicitado o lo incitara a ello”, se establece en el Código Penal.

Por el delito de extorsión, la pena va de tres a nueve años de prisión y de 100 a 500 días multa, pero si se realiza por medio de un dispositivo electrónico, como un celular, la pena aumenta de cinco a 10 años de prisión, la multa permanece igual.

