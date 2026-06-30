Detienen a policía municipal de Nezahualcóyotl por acopio de armas

Un policía municipal de Nezahualcóyotl fue detenido por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), ya que almacenaba armas de fuego, dosis de drogas y equipo táctico de diversas corporaciones de seguridad.

Su captura ocurrió al ejecutarse una orden de cateo tras recibir una denuncia por la posible venta de drogas, por lo que el Ministerio Público solicitó la orden correspondiente a un juez.

Al llevarse a cabo la intervención en dicha propiedad, elementos de la Fiscalía, en coordinación con elementos de la Policía Municipal, localizaron y aseguraron equipo táctico, armas de fuego y cartuchos de diversos calibres, así como dosis de probable metanfetamina”, detalló la FGJEM.

Foto: Especial

En el inmueble inspeccionado fue detenido Ossiel "N", quien enfrenta acusaciones por diversos delitos, razón por la que ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, en donde un juez definirá su situación legal.

En caso de ser declarado culpable, podría alcanzar una sentencia de hasta ocho años por el delito de portación de arma de fuego; por el delito contra la salud, hasta seis años y hasta de cinco años por el de uso indebido de uniformes, insignias, distintivos o condecoraciones”.

Luego de la detención de Ossiel "N" y el aseguramiento de las armas, equipo y drogas el inmueble fue asegurado para continuar con la investigación del caso, para determinar cuál será su fin.