Quedan atrapadas cuatro personas al desplomarse huachitúnel en Acolman, Edomex

Cuatro personas presuntamente quedaron atrapadas al desplomarse un huachitúnel en el ejido Santa Catarina en Acolman, Estado de México.

A la zona acudieron elementos de la Guardia Nacional, policía estatal y bomberos, quienes acordonaron la zona para realizar las labores de rescate.

De acuerdo a los primeros reportes, el huachitúnel inició dentro de una vivienda desde donde empezaron a rascar para hacer un túnel y llegar a los ductos de Pemex que corren a unos metros de la vivienda.

Asimismo, se señala que se colapsó el túnel y quedaron atrapadas las cuatro personas.

Han entrado equipo y una retro excavadora para tratar de llegar hasta donde podrían estar las personas.

Asimismo, autoridades de Protección Civil y especialistas de Pemex instalaron un puesto de mando para trabajar en la búsqueda de los desaparecidos.

Cabe destacar que en la misma zona en marzo del año 2024 fueron hallados dos personas muertas también en el interior del huachitúnel de más de 200 metros y cuatro metros de profundidad.

JCS