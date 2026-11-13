Bianca del Rio celebra 30 años de carrera en México con su gira 'It Gets Bitter'

Es irreverente, sarcástica y también muy divertida. Es Bianca del Rio, una de las drag queen (“¿una?”, diría ella. “¡la única, perra!”) más representativas de la escena y que ha ganado adeptos por su manera de contar chistes, hablar de situaciones cotidianas de la vida y de decir que le hace falta estilo a tu atuendo.

Bianca del Rio cumple 30 años como drag queen y lo celebra con una gira que traerá a México este 15 de noviembre al Auditorio BB llamada It Gets Bitter World Comedy Tour.

Excélsior platicó con LA drag queen y le preguntamos que le diría al entonces joven Roy (su nombre de pila) a tres décadas de distancia: ¿un consejo o se reiría de su maquillaje?

Jajaja, creo que le diría ambas. Mira, todos empezamos en algún punto, ¿sabes? Y lo curioso es que, cuando empecé, no lo veía como una carrera profesional. Nunca pensé que seguiría haciéndolo por 30 años después. ¡Es más, ni siquiera pensé que llegaría a vivir 30 años! Empecé a los 20, lo cual es una locura si lo piensas bien. Así que no creo que cambiara gran cosa. No cambiaría mucho, porque todo forma parte de la evolución y del camino que recorres —aunque odio cuando la gente usa la palabra ‘camino’.

“Pero, en realidad, nunca sabes qué va a pasar después. Mi vida ha seguido una trayectoria fantástica; he tenido altibajos, obviamente. Pero creo que, en esos momentos, he aprendido que nunca es el final. Nunca se acaba; siempre hay algo nuevo que experimentar. Y la edad no significa nada: a los 20 años no tenía miedo a nada, y ahora, a los 51, sigo sin tener miedo, igual que entonces. Así que no cambiaría nada. Bueno, quizás... quizás un par de exnovios, pero eso es para otro programa”, dijo Bianca entre risas dejando ver su bien cuidada dentadura.

Bianca del Rio Cortesía Academia Latina de la Grabación

Y es que para ser sinceros, además de su reconocido y llamativo maquillaje, siempre exquisito, está su dentadura perfecta y esa envidiable sonrisa blanca que ya quisieran muchas de sus compañeras.

La gira se titila It Gets Bitter, un juego de palabras con la frase en inglés “It gets better” (Se vuelve mejor) a “se vuelve amargo”. Y ante un mundo en el que se cuida lo que se dice para no ser funado o malinterpretado, se le preguntó a la drag queen de expresivos ojos cómo mantiene esa amargura tan fresca.

“Me encanta esa expresión: ‘amargura fresca’. Bueno, creo que, si no me conocen, la gente podría pensar que me quejo de cosas muy específicas o muy relacionadas con el mundo gay. Pero no; quiero que la gente sepa que paso por las mismas dificultades que cualquier persona común. Ya sabes: la gente en Starbucks, en un avión, en un crucero... en general, la gente es complicada. Por eso me gusta tener un público con el que podamos sentarnos todos juntos, reírnos de nosotros mismos y de los demás.

Bianca del Rio Cortesía Shaun Vadella

La amargura, en realidad, siempre se basa en la verdad. ¿Sabes a lo que me refiero? Siempre hay algo ahí que resulta realmente detestable, y tenemos que encontrar la forma de reírnos de ello. Si no, la situación no va a mejorar. De verdad que no. Y, a mi edad, he vivido tanto que soy la prueba viviente de que las cosas no mejoran; se vuelven más amargas. Se vuelven más amargas”, dice entre risas.

Por ello no espera a que llegue el tiempo para reencontrarse con el púbico mexicano, que por cierto ama el humor negro.

“México y toda Latinoamérica... su gente siempre ha sido muy apasionada. Siempre tienen una energía increíble. Así que disfruto mucho de la gente que se emociona al verme. Me encanta la gente que busca entretenerse, y he tenido mucha suerte, porque esta es mi séptima gira mundial; he podido recorrer el planeta llevando mi espectáculo a todas partes. Así que disfruto mucho del público que tengo la oportunidad de ver.”

Y hasta tiene un mensaje para los mexicanos que aman el arte del drag.

Y una de las razones principales por las que siempre me emociona estar en México es que me gusta demostrarle al público mexicano que soy mejor que Valentina. ¡Sí! Y eso es lo que importa. Eso es lo que cuenta, ¿sabes? Bueno, ella es la mejor. Me llama su ‘nana’ (abuela). ¡Qué perra! ¡Qué perra! Pero, en realidad, la quiero mucho”, compartió.

De 30 años a la fecha, el mundo ha cambiado desde entonces, “vaya que lo ha hecho”, dice Bianca, pero también el mundo del drag, al igual que la comunidad gay. Del Rio considera que aunque se ha avanzado mucho, también se ha retrocedido en otros aspectos.

Se siguen librando las mismas batallas y cree que algo que siempre la ha caracterizado y que ha mantenido constante, es su valentía y capacidad para alzar la voz.

“Considero fundamental hablar de las cosas, tanto de lo bueno como de lo malo. Como artistas gays, como personas gays que vivimos en un mundo lleno de tanto odio, es crucial compartir nuestras historias y hacernos visibles; hay que mostrarse, la visibilidad es importante. ¡Y persigue tus sueños! Solo tienes esta vida, ¿sabes? Y si no puedes ayudarte a ti mismo, al menos intenta ayudar a los demás. Creo que eso es algo realmente importante.”

Y justo ante el odio que existe en partes del mundo a la comunidad LGBTQ+, Bianca comentó que antes pensaba que se odiaba a la comunidad porque tenían miedo, pero ahora no cree que sea eso, sino que “nos odian porque quieren ser como nosotros.

Seamos realistas. A ver, en general, a pesar de todos nuestros problemas, muchos gays llevan una vida mucho más feliz. O sea, tenemos mucho más dinero. No tenemos hijos. Somos gente feliz. Y creo que tenemos la opción de vivir nuestras vidas como queremos, y considero que todo el mundo merece ese derecho. Así que, seas heterosexual o gay, yo digo: vive tu vida. Si eres feliz con tu vida, ¿por qué carajo hablas de la mía? No le hago daño a nadie. Simplemente vivo mi vida”.

Bianca del Rio no ve un momento de colgar las pestañas, la peluca y olvidarse de los tacones, aunque cuando le duelen mucho los pies ya usa un taconcito más bajo.

La artista saltó a la fama mundial luego de haber ganado la temporada seis de RuPaul's Drag Race en 2014, el reality de concurso de drags que ha tenido franquicias en varios países, incluido México.

Antes de haber formado parte, Bianca pensaba que dejaría el drag a los 40 y ahora tiene 51, así que “soy una gran mentirosa. Miento mucho, y no sé...No sé cuándo terminará, pero tendré que confiar en mí mismo y decir: ‘Ok, si siento que hasta aquí llegué, es hora de terminar’. Pero, por ahora, las cosas van genial… pero, ¿sabes qué? Tengo que seguir adelante, aunque sólo sea para demostrarle a Valentina que soy mejor. Así es la cosa. Pero eso ya lo sabemos, ¿verdad?”, concluyó entre risas.

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